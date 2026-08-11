Un gallo suelto provocó revuelo en la costanera correntina

Un gallo suelto apareció en plena zona de Pellegrini y Costanera. El animal dejó un insólito episodio que llamó la atención de quienes circulaban este martes en plena siesta por la costa correntina. Finalmente el ave terminó atropellado por vehículo que circulaba por la zona.

La presencia del animal rápidamente generó preocupación entre los transeúntes, que comenzaron a reunirse para observar la situación y tratar de evitar que el gallo quedara expuesto al tránsito.

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Mientras tanto, el flujo de vehículos se hacía cada vez más intenso durante la siesta. “Pasaban los autos y había dos policías parados en la esquina y no intervenían”, señaló una de las personas que se encontraba en el lugar a El Litoral.

Según pudo saber este medio, finalmente el gallo fue chocado por una camioneta. El episodio generó sorpresa entre quienes transitaban por uno de los sectores más concurridos de la costanera correntina.