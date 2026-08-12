La Unidad será sede de festejos por el Mes de las Infancias durante fines de semana

El Gobierno de Corrientes presentó la programación oficial del “Mes de las Infancias en La Unidad”, un ciclo de actividades recreativas, culturales y artísticas de acceso libre y gratuito.

Durante las jornadas del 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de agosto, entre las 15 y las 18, el predio albergará espectáculos de circo, magia, funciones de teatro, animación en vivo y tecnología para el esparcimiento al aire libre de las familias.

Programación general e intervenciones continuas

El ciclo reunirá distintas disciplinas artísticas a lo largo de las seis jornadas fijadas para agosto:

Circo itinerante permanente: Galatea Producciones desplegará cinco artistas caracterizados en el predio durante las tres horas de cada encuentro.

Apertura (sábado 15 de agosto): circo itinerante, animación en vivo, personajes infantiles, Espejo Mágico y maquillaje artístico.

Día de las Infancias (domingo 16 de agosto): gran festejo con circo, animación, Robots LED, personajes de Disney y maquillaje artístico infantil.

Segunda semana (22 y 23 de agosto): sábado con show de magia interactivo y domingo con tres funciones del Ciclo Provincial de Teatro Infantil.

Cierre del ciclo (29 y 30 de agosto): sábado de circo y magia, finalizando el domingo con la segunda entrega del Ciclo Provincial de Teatro Infantil.

Acceso comunitario y encuentro familiar

Desde la organización remarcaron el valor del evento para la comunidad correntina.

La propuesta integral busca estimular el juego, la imaginación y la reunión familiar en uno de los puntos recreativos de mayor convocatoria de la ciudad.

Cabe recordar que todas las actividades, shows e intervenciones de la grilla cuentan con acceso libre y gratuito.