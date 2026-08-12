“Más Simple": el nuevo programa de la Municipalidad para agilizar trámites en Corrientes

El intendente Claudio Polich presentó este miércoles el programa +Simple, una nueva herramienta destinada a simplificar los trámites municipales y optimizar los procesos internos de la administración, con el objetivo de brindar una atención más ágil y eficiente a los vecinos de Corrientes.

El lanzamiento se realizó en la Sociedad Española y contó con la participación del viceintendente Ariel Báez, la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, integrantes del gabinete y funcionarios municipales.

La iniciativa incorpora una aplicación de uso interno que permitirá a las distintas áreas analizar los trámites que gestionan, identificar oportunidades de mejora y conocer el recorrido que realiza cada expediente desde su inicio hasta su resolución.

Durante el acto, Polich destacó que el principal objetivo es traducir la modernización en beneficios concretos para los vecinos.

"Nuestro gran desafío es que esto lo transformemos en cuestiones simples y cotidianas; que la gente tenga acceso cómodo a distintas áreas de la Municipalidad y pueda realizar sus trámites de forma cada vez más sencilla y práctica", expresó.

El jefe comunal señaló además que la simplificación administrativa permitirá reducir la burocracia y optimizar los tiempos tanto de los ciudadanos como del propio Municipio.

Capacitación y revisión de procesos

Durante el próximo mes, equipos de todas las secretarías municipales participarán de capacitaciones, talleres y mesas de trabajo para revisar procedimientos, detectar dificultades y avanzar en procesos más simples y eficientes.

La secretaria General, Florencia Ojeda, explicó que el programa será implementado en todas las áreas del Municipio y remarcó que la modernización no pasa únicamente por incorporar tecnología. "Modernización no implica solamente sumar tecnología, sino también ordenar los procesos para simplificar los trámites que los vecinos tienen que realizar", sostuvo.

Una aplicación desarrollada en Corrientes

El desarrollo de +Simple estuvo a cargo de Guillermo Gómez, director de Gestión de Datos y Documentación, junto al equipo de Fortalecimiento Institucional.

La aplicación reúne en una sola plataforma la información sobre los trámites municipales, sus requisitos y el recorrido administrativo, facilitando tanto el trabajo interno como la atención al vecino.

Desde el Municipio destacaron que esta herramienta forma parte del proceso de modernización impulsado por la gestión de Claudio Polich para ofrecer una administración más cercana, eficiente y con respuestas más rápidas.