Municipio y Aoem avanzan en una agenda conjunta para los trabajadores municipales

El intendente Claudio Polich mantuvo este miércoles una reunión con representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), para analizar distintos temas laborales y mejorar las condiciones de los trabajadores municipales. Se reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo el vínculo institucional entre el Ejecutivo municipal y la organización sindical.

Participaron, por parte del Municipio, la secretaria General, Florencia Ojeda; el secretario de Hacienda, Jorge Suaid; y el secretario de Relaciones Institucionales, Héctor Torres. En representación de la AOEM estuvieron el secretario general, Rodolfo Medina; el secretario gremial, Walter Gómez; el secretario de Finanzas, Carlos Meza, y otros integrantes de la comisión directiva.

Durante la reunión, ambas partes destacaron la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo y escucha para abordar las distintas situaciones que atraviesan los trabajadores y encontrar respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones laborales.

En ese marco, Polich valoró especialmente el vínculo construido con la representación gremial y remarcó el aporte de estos espacios de intercambio para avanzar en soluciones. “Tenemos una excelente relación con los representantes de los trabajadores”, señaló, y destacó que el diálogo permite “encontrar la solución a los distintos problemas que tiene el empleado municipal”.

El jefe comunal también puso en valor la tarea que realizan diariamente los agentes municipales y su contribución al funcionamiento de la ciudad. “Muchas veces uno piensa que cuando se va a dormir hay un hada madrina que aparece mágicamente y arregla el alumbrado público, junta la basura, barre las calles, limpia los desagües y deja en condiciones todos los espacios públicos para el día siguiente. Pero eso lo hacen los empleados municipales. Eso es lo valioso de su rol”, expresó.

Revalorización del trabajador

Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de continuar revalorizando el rol del empleado municipal, reconociendo su aporte cotidiano y promoviendo su participación en los proyectos vinculados con el funcionamiento de la administración comunal.

Desde la AOEM señalaron que existe coincidencia con la gestión municipal respecto de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, fortalecer su participación y avanzar en iniciativas que contribuyan a su bienestar.

“Creo que ya tenemos los mismos objetivos, tanto de la Intendencia como nosotros: que el trabajador municipal tenga mejores condiciones de vida, que esté mejor y que participe en cada proyecto municipal”, sostuvo Medina.

En la misma línea, desde el Municipio se destacó que el diálogo con la representación sindical constituye una herramienta para construir consensos y atender las necesidades de los agentes, en el marco de una gestión que busca mantener una administración de puertas abiertas.

Elecciones gremiales

Durante la reunión, los representantes de la AOEM también informaron sobre las elecciones de autoridades gremiales previstas para el viernes 21 de agosto y solicitaron al Ejecutivo municipal que facilite la participación de los trabajadores afiliados.

“Vinimos a pedirle que, junto con su gabinete, puedan facilitar la concurrencia de los municipales afiliados a las urnas, para que cada uno pueda expresar su voto”, explicó el secretario general de la AOEM.

Ante este planteo, la Municipalidad manifestó su predisposición para facilitar la participación de los agentes en la jornada electoral y garantizar el ejercicio de su derecho a elegir a sus representantes.

Al finalizar el encuentro, Municipio y AOEM coincidieron en la importancia de continuar generando instancias de diálogo, escucha y trabajo conjunto, con el bienestar de los trabajadores como uno de los objetivos centrales.

La articulación entre el Ejecutivo municipal y la representación de los empleados permitirá sostener una agenda de trabajo orientada a la revalorización, el reconocimiento y la dignificación del trabajador municipal, entendiendo que mejores condiciones para quienes cumplen diariamente sus funciones también contribuyen al fortalecimiento de los servicios que recibe la comunidad.Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de continuar fortaleciendo el rol del trabajador municipal y promover mejores condiciones laborales.

Desde la AOEM señalaron que existe una agenda común con el Municipio para avanzar en iniciativas que beneficien a los empleados.

"Tenemos los mismos objetivos: que el trabajador municipal tenga mejores condiciones de vida, que esté mejor y que participe en cada proyecto municipal", expresó Rodolfo Medina.