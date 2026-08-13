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Cronograma del feriado

Servicios municipales del lunes 17 de agosto: qué oficinas atienden y cuáles cierran

La Municipalidad de Corrientes informó este jueves como se dispondrán sus servicios durante el feriado.

Por El Litoral

Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 12:04

La Municipalidad de Corrientes informó el esquema de funcionamiento de sus dependencias para este lunes 17 de agosto, con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

La recolección de residuos domiciliarios y diferenciada se prestará con normalidad en zonas y horarios habituales, mientras que el estacionamiento medido estará suspendido y las dependencias administrativas no atenderán al público, garantizándose guardias en áreas esenciales.

Servicios urbanos, recolección y cementerios

Las prestaciones operativas en la vía pública mantendrán su ritmo de fin de semana con atención específica.

  • La recolección de residuos domiciliarios, la recolección diferenciada y el retiro en Puntos Verdes funcionarán con normalidad en los turnos habituales.
  • Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador (Laguna Brava) estarán abiertos para visitas e inhumaciones de 7 a 19.
  • Para el caso de defunciones, la oficina administrativa del cementerio San Juan Bautista atenderá de 7 a 19 exclusivamente para trámites urgentes de inhumación, traslados o cenizas.

Tránsito, transporte y contralor municipal

El esquema operativo del tránsito y la justicia de faltas funcionará bajo la modalidad de guardias.

  • Estacionamiento medido no funcionará, aunque la oficina de calle Belgrano 2157 mantendrá una guardia de inspección.

  • Unidades de Gestión Sube permanecerán cerrada.

  • El Tribunal de Faltas brindará atención de guardia de 8 a 16 para trámites abreviados por secuestros comunes y retiro de vehículos. El Juzgado N° 4 operará de 9 a 15 para casos urgentes.

  • Guardias activas: Operativa normal de prevención en Tránsito, Guardia Urbana, barrido y el Servicio de Ambulancias Municipal (Samun).

Mercados, paseos comerciales y turismo

Los espacios comerciales y de atención al visitante operarán en horarios especiales:

  • Mercados de Abasto y Productos Frescos: en medio turno, de 7:30 a 12:30.

  • Paseos de compras: las sedes de El Piso, El Puerto, la "Ex Vía" y barrio San Gerónimo abrirán normalmente de 9 a 21.

  • Información turística: guardias en Plaza Vera (7 a 22), El Puerto (7 a 15), Plaza Cabral (8 a 21), Terminal (8 a 20) y Promo Truck Costanera Sur (9 a 21).

Dependencias cerradas sin atención al público

El lunes 17 de agosto permanecerán sin actividad administrativa las siguientes áreas: Agencia Correntina de Recaudación (Acor), Centro Emisor de Licencias (CEL), Caja Municipal de Préstamos (CMP) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps).

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