Servicios municipales del lunes 17 de agosto: qué oficinas atienden y cuáles cierran

La Municipalidad de Corrientes informó el esquema de funcionamiento de sus dependencias para este lunes 17 de agosto, con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

La recolección de residuos domiciliarios y diferenciada se prestará con normalidad en zonas y horarios habituales, mientras que el estacionamiento medido estará suspendido y las dependencias administrativas no atenderán al público, garantizándose guardias en áreas esenciales.

Servicios urbanos, recolección y cementerios

Las prestaciones operativas en la vía pública mantendrán su ritmo de fin de semana con atención específica.

La recolección de residuos domiciliarios, la recolección diferenciada y el retiro en Puntos Verdes funcionarán con normalidad en los turnos habituales .

domiciliarios, la recolección diferenciada y el retiro en funcionarán con en los . Los cementerios San Juan Bautista , Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador (Laguna Brava) estarán abiertos para visitas e inhumaciones de 7 a 19.

, y (Laguna Brava) estarán abiertos para visitas e inhumaciones de 7 a 19. Para el caso de defunciones, la oficina administrativa del cementerio San Juan Bautista atenderá de 7 a 19 exclusivamente para trámites urgentes de inhumación, traslados o cenizas.

Tránsito, transporte y contralor municipal

El esquema operativo del tránsito y la justicia de faltas funcionará bajo la modalidad de guardias.

Estacionamiento medido no funcionará, aunque la oficina de calle Belgrano 2157 mantendrá una guardia de inspección.

Unidades de Gestión Sube permanecerán cerrada.

El Tribunal de Faltas brindará atención de guardia de 8 a 16 para trámites abreviados por secuestros comunes y retiro de vehículos. El Juzgado N° 4 operará de 9 a 15 para casos urgentes .

Guardias activas: Operativa normal de prevención en Tránsito, Guardia Urbana, barrido y el Servicio de Ambulancias Municipal (Samun).

Mercados, paseos comerciales y turismo

Los espacios comerciales y de atención al visitante operarán en horarios especiales:

Mercados de Abasto y Productos Frescos: en medio turno, de 7:30 a 12:30.

Paseos de compras: las sedes de El Piso, El Puerto, la "Ex Vía" y barrio San Gerónimo abrirán normalmente de 9 a 21.

Información turística: guardias en Plaza Vera (7 a 22), El Puerto (7 a 15), Plaza Cabral (8 a 21), Terminal (8 a 20) y Promo Truck Costanera Sur (9 a 21).

Dependencias cerradas sin atención al público

El lunes 17 de agosto permanecerán sin actividad administrativa las siguientes áreas: Agencia Correntina de Recaudación (Acor), Centro Emisor de Licencias (CEL), Caja Municipal de Préstamos (CMP) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps).