Licitan obras pluviales para prevenir anegamientos en sectores críticos de Corrientes

El Gobierno de Corrientes, en coordinación con la Municipalidad de Corrientes, llevó a cabo la licitación de la primera etapa del plan de desagües pluviales para los barrios Santa Rosa y Colombia Granaderos.

La intervención busca resolver los problemas de anegamiento recurrentes que afectan a ambos sectores urbanos durante períodos de fuertes tormentas, en el marco de las acciones preventivas impulsadas ante la posible consolidación del fenómeno climático de "El Niño".

La apertura de sobres con las ofertas económicas se realizó en la Sala de Situaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en un acto encabezado por los subsecretarios de Obras Públicas, Antonio Portel, y de Coordinación, Miguel Arismendi.

De la jornada participaron técnicos de la Dirección de Planificación y Obras (DPO) —área responsable de la ejecución de los trabajos— junto a representantes de las tres empresas oferentes que compiten por la adjudicación del emprendimiento público.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio ante el fenómeno de El Niño

Sobre el alcance del proyecto hídrico, el ministro Jorge Meza destacó la articulación entre las administraciones al señalar que "esta obra constituye un nuevo avance en la coordinación entre el Gobierno Provincial y el Municipio de la Capital, con una mirada integral sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la ciudad durante los períodos de precipitaciones intensas".

La ampliación del sistema de drenaje permitirá elevar la capacidad de evacuación de los excedentes superficiales, mejorando la transitabilidad y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Inicialmente, las tareas técnicas se concentrarán sobre las avenidas Santa Rosa y Juan Ramón Vidal (ex Chacabuco), extendiendo los frentes de trabajo sobre las calles Fragata Hércules, Cabildo y Necochea.

Con este despliegue de infraestructura, los equipos de la Dirección de Planificación y Obras (DPO) apuntan a anticiparse a los eventos meteorológicos mediante soluciones estructurales de largo plazo.

Detalles técnicos de la obra y tendido del sistema de entubado

En el aspecto operativo, la primera fase del plan comprende la construcción de alcantarillado y la canalización pluvial mediante un esquema de entubado en simple línea. El trazado se desplegará sobre la calle Fragata Hércules, en el tramo comprendido entre Lavalle y Cabildo, y sobre la calle Cabildo, desde Fragata Hércules hasta la avenida Santa Rosa.

Asimismo, las cuadrillas ejecutarán obras similares sobre la avenida Santa Rosa, entre Cabildo y Necochea, y sobre esta última arteria desde la avenida Santa Rosa hasta la calle Chile.

El diseño de ingeniería se complementa con la edificación de cámaras de inspección simples y dobles, acompañadas por la instalación de sus respectivos sumideros para optimizar la captación de agua de lluvia en la vía pública.