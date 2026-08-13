La Municipalidad ejecuta obras de infraestructura vial, hídrica y energética en el Parque Industrial Santa Catalina

La Municipalidad de Corrientes avanza con la ejecución de un plan integral de obras públicas y articulación institucional en el Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina, con el objetivo de consolidar su perfil como polo logístico y dinamizador de la economía local.

La iniciativa abarca intervenciones viales, desagües pluviales preventivos y la ampliación de la capacidad energética. Actualmente, el predio registra al menos 51 empresas vinculadas, de las cuales 10 ya se encuentran operativas y otras 10 avanzan en sus respectivos procesos de radicación e instalación.

Al definir los ejes del proyecto, el intendente Claudio Polich sostuvo que "cada empresa que se instala, cada inversión que se concreta y cada puesto de trabajo que se crea es resultado de una gestión que entiende que el progreso requiere infraestructura, previsibilidad y reglas claras".

En esa misma línea, el director general de Desarrollo Estratégico, Enrique Balverdi, enfatizó la determinación del Estado municipal de acompañar la inversión privada mediante la planificación urbana y la coordinación con el sector productivo.

Obras viales y plan de contingencia pluvial ante el fenómeno de El Niño

En materia de infraestructura vial, las cuadrillas comunales avanzan con la construcción de 480 metros de cordón cuneta con provisión de ripio sobre el vial N.º 5, una arteria clave donde operan seis firmas y otras cinco proyectan su pronta radicación.

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas sostiene tareas de mantenimiento sobre más de 3.000 metros de calles internas y 7.000 metros de cunetas de tierra, además de adecuar la playa de estacionamiento para camiones de carga mediante nuevos badenes y tramos de cordón.

A su vez, frente a las estimaciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño, el municipio diseñó un esquema preventivo de drenaje hídrico. El proyecto comprende la limpieza de canales existentes y la construcción de un canal de guarda perimetral —tanto interno como externo al cerramiento— junto con un sistema de cunetas, la ejecución de cuatro cruces de calles con sumideros conectados a cámaras centrales sobre la avenida principal y la extensión de la red pluvial en el sector oeste.

Infraestructura eléctrica, proyecto fotovoltaico y transformación de la matriz energética

El fortalecimiento del servicio de energía eléctrica constituye otro de los pilares del predio industrial, trabajo que se ejecuta de manera coordinada con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

Para el sector norte, donde se concentra la mayor densidad de empresas, la comuna elabora la memoria técnica para licitar la ampliación de líneas de baja y media tensión.

Asimismo, se proyecta la Estación de Rebaje Loma Pelada, infraestructura que transformará energía de 33 kV a 13,2 kV con una potencia inicial de 8 MW repartida en dos distribuidores.

De forma complementaria, avanza la obra de transporte de energía vinculada al Parque Fotovoltaico emplazado en el sector sur del predio. Fruto de una alianza estratégica entre la Municipalidad de Corrientes y la firma Coral Energía, el emprendimiento demandará una inversión cercana a los 10 millones de dólares para montar 41.216 paneles solares sobre 40 hectáreas, inyectando 20 MW al centro de distribución Santa Catalina.

Sobre el alcance final de las obras, Balverdi concluyó que buscan "que se consolide como un parque industrial y tecnológico y sea un nodo productivo y logístico de la ciudad".