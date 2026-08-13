Aguas de Corrientes ejecutó obras de extensión y renovación de redes en la Capital

Con la premisa de optimizar la prestación del suministro hídrico y acompañar la expansión urbana en distintos frentes de la ciudad, la firma Aguas de Corrientes continúa con la ejecución de su plan integral de obras sanitarias.

En esta etapa de intervenciones, la empresa concesionaria concretó el despliegue de infraestructura en el barrio Héroes de Malvinas, donde llevó a cabo la extensión de la red de agua potable mediante la colocación de 500 metros de cañerías principales, una labor técnica que posibilitó la habilitación de 45 nuevas conexiones domiciliarias directas para los residentes del sector.

En paralelo a las obras de ampliación de cobertura en barrios periféricos, la compañía desarrolló un esquema de recambio de redes antiguas en arterias consolidadas de la capital provincial. Estas tareas de reacondicionamiento estructural están orientadas a reemplazar tramos con desgaste de material para elevar los niveles de presión, reducir pérdidas en la vía pública y garantizar la estabilidad operativa de la red de distribución hídrica.

Detalle de las intervenciones sobre las calles Vélez Sarsfield, Lavalle y Rivadavia

Entre los frentes urbanos abordados por las cuadrillas de Aguas de Corrientes, se destacan los trabajos realizados sobre la calle Vélez Sarsfield, donde se concretó la renovación integral de cañerías a lo largo de un tramo de tres cuadras, completando en forma simultánea la readecuación de 40 conexiones domiciliarias.

De igual manera, los equipos técnicos intervinieron sobre la calle Lavalle, en el trayecto comprendido entre las arterias Chile y Chacabuco. En ese sector se ejecutó el recambio de 300 metros de conducción de agua potable junto a la reconexión de 30 usuarios al nuevo tendido.

El plan de modernización de la infraestructura sanitaria se completó sobre la calle Rivadavia, donde la empresa llevó adelante la renovación de 120 metros de red distribuidora y la ejecución de 15 conexiones domiciliarias.