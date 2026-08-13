Buscan el árbol favorito de los correntinos: cómo participar del nuevo concurso de fotos

La Municipalidad de Corrientes lanzó este jueves el concurso de fotografía móvil “La ciudad que queremos florece”, una propuesta que busca poner en valor el patrimonio natural urbano, promover el cuidado de los árboles y fomentar la participación y creatividad de los vecinos. La iniciativa invita a los correntinos a fotografiar con su celular su árbol favorito de la ciudad cuando esté florecido. No es necesario contar con experiencia profesional y la participación es gratuita. La imagen ganadora será premiada con un iPhone 17.

Cómo participar

La convocatoria está dirigida a cualquier persona física residente en la ciudad de Corrientes. Los interesados deberán enviar una sola fotografía, tomada exclusivamente con un teléfono celular, al correo concursoslamuni@gmail.com, con el asunto “Concurso Florece”.

La imagen podrá presentarse en formato JPG o PDF y deberá estar acompañada por un epígrafe o breve descripción de no más de tres líneas. También será necesario incluir los datos personales del participante: nombre, apellido, DNI, número de celular y usuario de Instagram.

Las fotografías deberán ser de autoría exclusiva de quien se presenta al concurso. No se aceptarán imágenes tomadas con cámaras profesionales ni fotografías creadas mediante inteligencia artificial.

Aunque la información de la convocatoria establece inicialmente el 14 de septiembre como fecha límite, las bases y condiciones precisan que los trabajos se recibirán hasta el 13 de septiembre de 2026 a las 23:59.

Municipalidad de Corrientes

Cómo será la elección de la foto ganadora

Una vez finalizada la convocatoria, habrá dos etapas de selección. En la primera se realizará una preselección técnica de 10 fotografías, a cargo de un jurado integrado por integrantes del equipo audiovisual de la Municipalidad, un fotógrafo con experiencia en medios, representantes de las iglesias católica y evangelista, el director del Vivero Municipal y un agente del equipo de barrido del municipio.

El jurado evaluará aspectos como composición, creatividad, enfoque y adecuación a la temática. Además, a los finalistas se les solicitarán los datos EXIF o detalles del archivo para comprobar que las fotografías fueron efectivamente tomadas con un teléfono celular.

Luego llegará la instancia decisiva. Las 10 fotos seleccionadas serán publicadas el 18 de septiembre en la cuenta de Instagram @municorrientes, donde los vecinos podrán votar por su favorita a través de los comentarios.

La votación permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre y la fotografía que reúna la mayor cantidad de votos será la ganadora. El resultado se anunciará oficialmente el 21 de septiembre de 2026 a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad.

El premio será un iPhone 17, por lo que los vecinos ya pueden comenzar a buscar ese árbol que consideran especial y preparar la foto que buscará convertirse en la imagen ganadora del concurso.