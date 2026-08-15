Corrientes: habrá colectivos gratis para llegar a la Exposición Rural

La Municipalidad de Corrientes implementará este sábado 15 y domingo 16 un servicio especial de colectivos para facilitar el traslado de vecinos y visitantes hacia la 90ª Exposición Rural de Corrientes, que se realiza en el predio de la Sociedad Rural, en Riachuelo.

El servicio, denominado “Cole a la Rural”, tendrá como punto de partida la plaza Cabral, en Santa Fe y Junín, y contará con cuatro frecuencias de ida y cuatro de regreso durante cada jornada.

Los colectivos partirán desde plaza Cabral a las 12, 14, 16 y 18, mientras que los regresos desde el predio de la Rural están previstos para las 17, 19, 21 y 22:30.

Además de plaza Cabral, habrá otros tres puntos habilitados para el ascenso de pasajeros: Pujol y Perú (Plazoleta Pujol), avenida Independencia y Chacabuco, y Plaza del Mercosur, en avenida Independencia y Ruta Nacional 12.

El recorrido continuará por Santa Fe, Hipólito Yrigoyen, Roca, avenida Pujol, avenida Artigas, avenida Ferré, avenida Independencia y Ruta Nacional 12 hasta llegar al predio de la Sociedad Rural, ubicado en el kilómetro 1010.

La iniciativa se realiza en articulación con la Sociedad Rural de Corrientes y busca facilitar el acceso a una de las principales muestras productivas de la región, que reúne actividades vinculadas con la ganadería, agricultura, industria y las tradiciones correntinas.