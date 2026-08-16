Corrientes recibe a más de 400 atletas por el torneo “Northfit”

La ciudad de Corrientes es sede del torneo “Northfit”, una competencia que reúne a más de 400 atletas provenientes de distintos puntos del país y de países vecinos.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad y se suma a la agenda de actividades que buscan impulsar el turismo deportivo y el deporte de alto rendimiento.

La competencia comenzó el sábado por la mañana y se extenderá hasta este lunes. La primera jornada tuvo como escenario la Playa Arazaty y la Costanera Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre Lavalle y Necochea. Este domingo, las actividades continúan en las instalaciones del Club Regatas, donde los participantes avanzan con las distintas instancias del torneo.

Desde la Municipalidad destacaron la convocatoria alcanzada por la competencia. Federico Vandecabeye, coordinador ejecutivo de Deporte, dependiente de la Secretaría de Turismo y Deportes, señaló que se trata de “una fiesta del deporte de alto rendimiento” que reúne a deportistas de diferentes lugares.

En ese sentido, detalló que participan atletas de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Corrientes, Chaco y Formosa, además de representantes de Uruguay y Paraguay.

Una competencia por estaciones

El torneo se desarrolla mediante distintas estaciones en las que los atletas deben completar una serie de ejercicios dentro de un tiempo determinado. Las pruebas pueden realizarse de manera individual o por equipos, con participación tanto masculina como femenina.

“Estamos muy sorprendidos por la grata presencia de deportistas de todos los lugares. Es parte del turismo deportivo que se vive en Corrientes y un bastión fuerte que se promueve desde la gestión municipal”, destacó Vandecabeye.

Desde la gestión del intendente Claudio Polich remarcaron que continuarán acompañando y promoviendo este tipo de propuestas, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y, al mismo tiempo, generar actividades que permitan atraer visitantes y turistas a la Capital correntina.