Polich destacó la vigencia del legado de San Martín durante el acto central en la ciudad

En una emotiva jornada realizada en la plaza 25 de Mayo, las autoridades de la ciudad de Corrientes rindieron homenaje al General José de San Martín al cumplirse el 176° aniversario de su paso a la inmortalidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Claudio Polich, quien estuvo acompañado por ministros del Poder Ejecutivo provincial, miembros del gabinete municipal, legisladores, concejales, referentes de las fuerzas de seguridad y delegaciones de establecimientos educativos.

El acto dio inicio con la revista de tropas y los saludos protocolares, continuó con la entonación del Himno Nacional y una invocación religiosa. A las 15, en coincidencia exacta con la hora del fallecimiento del prócer, los presentes guardaron un minuto de silencio, para luego dar paso a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento ecuestre del prócer argentino.

Gestión pública y modernización como ejercicio de libertad

En su intervención, el intendente Claudio Polich trazó un paralelismo entre las convicciones del héroe patrio y las exigencias de la administración pública contemporánea.

"Nos deja un legado importante que debemos intentar tener presente en nuestra tarea cotidiana para una ciudad mejor, un país distinto y una sociedad que cada día se supere", sostuvo el jefe comunal ante la concurrencia.

En la misma línea, Polich ponderó el temperamento del estratega militar y convocó a plasmar esa conducta en la gestión diaria.

"San Martín fue un hombre de acción, no esperó que las circunstancias fueran favorables, no esperó tener certezas para decidir. La libertad que ayudó a conquistar no fue un concepto abstracto: fue una decisión y una tarea colectiva", afirmó el intendente.

A partir de esa lectura histórica, instó a consolidar la calidad institucional y la eficiencia en la atención a los ciudadanos. "Hoy tenemos la responsabilidad de seguir haciendo una ciudad con instituciones más sólidas, con servicios que responden, con una administración moderna y eficiente, con capacidad de resolver los problemas de los vecinos. Eso es también un ejercicio de libertad", expresó el intendente al fijar prioridades de gestión.

Institucionalidad y la enseñanza del Libertador para el futuro

La ceremonia contó también con las palabras de Miguel Recupero, presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, quien reivindicó el valor formativo de la trayectoria militar y civil del héroe.

"La figura del General San Martín es inabarcable. Debemos desear que, más que descanse en paz, descanse en intensidad, porque ha sido tan intensa su trayectoria personal y administrativa", manifestó, agregando la importancia de "sacarlo de la biblioteca y tener el bagaje de enseñanzas que nos dejó".

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, en representación del Gobierno provincial, destacó que "la libertad no es sólo palabra, sino compromiso que exige entrega plena".

El funcionario remarcó que la conmemoración constituye un ejercicio de autoexigencia ciudadana, expresando que "recordar no es solo una mirada hacia el pasado, sino que es interpelarnos sobre qué nos toca hacer desde nuestro lugar para honrar el legado de San Martín".