Cruces, rampas y más verde: así avanza la obra para ordenar la circulación en la Costanera

La Municipalidad de Corrientes avanza con la intervención del parterre central de la avenida Costanera General San Martín, entre San Juan y Salta, frente al puerto, con un 75% de ejecución.

La obra busca principalmente ordenar los cruces peatonales y mejorar la seguridad vial en uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad, donde conviven peatones, motociclistas, vehículos particulares y numerosas líneas de colectivos.

El proyecto contempla la renovación de 230 metros lineales del parterre central, con la demolición de estructuras existentes y la reconstrucción de cordones, además de la incorporación de más de 150 metros cuadrados de rampas accesibles con terminación antideslizante.

Uno de los principales cambios será la reorganización de los cruces peatonales, que quedarán concentrados en esquinas y puntos habilitados, señalizados con sendas y rampas. También se instalarán vallas para desalentar los cruces por sectores no permitidos.

“Fundamentalmente, la obra tiene por objetivo mejorar y brindar mayor seguridad a los peatones y a todo el entorno peatonal y vehicular de la zona”, explicó el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente.

Más verde y mejor circulación

La intervención también contempla la incorporación de césped, especies ornamentales y un sistema de riego automatizado, además de la plantación de 19 árboles que funcionarán como una barrera vegetal para ordenar el desplazamiento de los peatones.

A los trabajos se suman la reparación de alcantarillas, pintura vial reflectiva en cordones y rampas y tareas de mantenimiento sobre columnas de alumbrado y semáforos.

Las tareas se desarrollan principalmente en horario nocturno, con el objetivo de reducir las molestias sobre el tránsito en este sector de alta circulación.

En paralelo, el Municipio realiza trabajos en otros parterres de la Costanera, como el ubicado en Costanera y Tucumán, mientras continúa el relleno y nivelación de los espacios centrales de la avenida Gobernador Juan Pujol.