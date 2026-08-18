Avanzan las obras de bacheo y arreglo de calles en distintos barrios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes avanza con las tareas de reparación, mantenimiento y bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el fin de mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación en la capital correnitna.

En el barrio Doctor Montaña, las cuadrillas realizan tareas de perfilado y enripiado sobre calles principales y secundarias, priorizando los recorridos del transporte público y los accesos a centros de salud y establecimientos educativos.

De manera paralela, se ejecutan trabajos de bacheo en sectores de alta circulación vehicular, con el objetivo de recuperar el estado de las calzadas.

Entre los puntos donde se desarrollan las intervenciones se encuentra el Pasaje Pompeya, entre Santiago del Estero y Colombia. También se realizan arreglos en Igarzábal y avenida Alta Gracia, además de trabajos sobre la avenida Santa Catalina, en cercanías de Cochabamba.

Desde el Municipio señalaron que las tareas forman parte de un programa continuo de mantenimiento vial, destinado a mejorar la conectividad entre los barrios y garantizar una circulación más segura.