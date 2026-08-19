Limpian ductos pluviales para prevenir anegamientos ante "El Niño" en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, amplió el operativo de limpieza y mantenimiento de sumideros y ductos pluviales en distintos puntos de la ciudad.

Tras concluir las intervenciones en el corredor de la Costanera y en diez calles céntricas, las cuadrillas trabajan sobre las avenidas 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia.

Las labores buscan anticiparse a las lluvias previstas por el fenómeno de El Niño mediante la remoción de basura, arena y cubiertas que obstruyen el drenaje urbano.

Avance de los trabajos y zonas intervenidas

El esquema de mantenimiento abarca sectores neurálgicos del tránsito y la cuenca urbana:

El municipió informó que se concluyó el saneamiento a lo largo de la Costanera General San Martín y en las calles 9 de Julio, Rivadavia, Moreno, Bolívar, Yrigoyen, Pellegrini, 25 de Mayo, Quintana, Belgrano y Junín.

Actualmente los operarios intervienen las avenidas 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia en el tramo comprendido entre la Costanera y la Rotonda de la Virgen de Itatí.

Las cuadrillas operan en conjunto con el camión desobstructor de última generación sumado durante la gestión del intendente Claudio Polich.

Obstrucciones detectadas y puntos críticos

Durante la extracción de materiales, el personal municipal constató serios bloqueos en la red subterránea: