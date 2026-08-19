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Limpian ductos pluviales para prevenir anegamientos ante "El Niño" en Corrientes

Las labores preventivas ante el fenómeno climático se apoyan en el camión desobstructor incorporado hace poco.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 12:44

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, amplió el operativo de limpieza y mantenimiento de sumideros y ductos pluviales en distintos puntos de la ciudad.

Tras concluir las intervenciones en el corredor de la Costanera y en diez calles céntricas, las cuadrillas trabajan sobre las avenidas 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia.

Las labores buscan anticiparse a las lluvias previstas por el fenómeno de El Niño mediante la remoción de basura, arena y cubiertas que obstruyen el drenaje urbano.

Avance de los trabajos y zonas intervenidas

El esquema de mantenimiento abarca sectores neurálgicos del tránsito y la cuenca urbana:

El municipió informó que se concluyó el saneamiento a lo largo de la Costanera General San Martín y en las calles 9 de Julio, Rivadavia, Moreno, Bolívar, Yrigoyen, Pellegrini, 25 de Mayo, Quintana, Belgrano y Junín.

Actualmente los operarios intervienen las avenidas 3 de Abril, Pedro Ferré e Independencia en el tramo comprendido entre la Costanera y la Rotonda de la Virgen de Itatí.

Las cuadrillas operan en conjunto con el camión desobstructor de última generación sumado durante la gestión del intendente Claudio Polich.

Obstrucciones detectadas y puntos críticos

Durante la extracción de materiales, el personal municipal constató serios bloqueos en la red subterránea:

  • Residuos hallados: se retiraron cubiertas de bicicletas, motos y autos, bolsas de basura doméstica, arena acumulada y piedras de gran tamaño.

  • Esquinas complejas: se requirió un trabajo especial por acumulación crítica en los cruces de Entre Ríos y Rivadavia; Rivadavia y España; Rivadavia y Jujuy; Chaco y 9 de Julio; y en 3 de Abril con Sarmiento, Pío XII y J. R. Vidal.

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