La Municipalidad puso en marcha un ciclo de formación para agentes de la Guardia Urbana

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha un programa integral de formación teórica y operativa destinado a los efectivos de la Guardia Urbana.

La jornada inaugural se realizó en la Sociedad Española con la participación de 40 inspectores y estuvo a cargo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal (IFCAM).

El ciclo abarca desde el marco normativo y la ética pública hasta el uso de radiofrecuencia, habilidades blandas y orientación turística para mejorar la intervención en la vía pública.

Módulos teóricos, aula virtual y evaluación

Las jornadas formativas buscan unificar criterios de actuación y brindar respuestas eficientes a la ciudadanía

La primera jornada profundizó en los deberes de la función pública, la ética institucional y las normas vinculadas al servicio de playas y ordenamiento de la vía pública.

Además, los agentes cuentan con acceso al aula virtual del Ifcam para repasar contenidos. Al finalizar el ciclo, rendirán un examen formal para medir el aprendizaje.

De esta manera los agentes de la Guardia Urbana contarán con las herramientas suficientes para que el ciudadano encuentre información precisa y un trato adecuado ante cada requerimiento.

Cronograma de las próximas jornadas

El esquema de capacitación continuará durante los próximos días con talleres dictados por distintas áreas comunales.

El viernes 21 de agosto se realizará el taller sobre manejo de sistemas de radiofrecuencia, a cargo del cuerpo de radio municipal.

La capacitación en habilidades blandas, herramientas de comunicación y resolución de conflictos se desarrollará el 26 de agosto.

Por último el Módulo de sensibilización e información turística, a cargo de la Secretaría de Turismo y Deportes, para dar cierre al programa se realizará el 2 de septiembre.