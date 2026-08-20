La ciudad se llena de verde: Corrientes prepara una semana dedicada a sus árboles

Arranca la “Semana del Árbol 2026” con actividades gratuitas en distintos sectores de la capital correntina. La iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Corrientes desde este viernes hasta el próximo 28 de agosto, una propuesta destinada a concientizar sobre la importancia del arbolado urbano y las especies nativas, promover la participación de vecinos e instituciones y generar espacios de intercambio sobre el valor ambiental de los árboles en la ciudad.

La agenda incluirá plantaciones, actividades de educación ambiental, recuperación de espacios públicos, visitas al Vivero Municipal y una jornada académica sobre el rol del árbol desde distintas perspectivas. También se presentará un proyecto vinculado con bonos de carbono y tecnología aplicada a la valorización del arbolado urbano.

En Argentina, el Día del Árbol se celebra cada 29 de agosto. La fecha fue establecida en 1900 por el Consejo Nacional de Educación, a partir de un pedido del doctor Estanislao Zeballos, con el propósito de destacar la importancia del cuidado de las plantas, los bosques y el ambiente.

Cuáles son las actividades

Las actividades comenzarán este viernes, con el lanzamiento oficial de la Semana del Árbol y una plantación inaugural con reposición de ejemplares en la Costanera, a partir de las 8. La jornada dará inicio al cronograma de actividades y estará orientada a promover la incorporación de especies nativas.

El martes, de 10.30 a 12, la propuesta continuará en la plaza Juan de Vera con una jornada de concientización ambiental y Eco-Trueque. Los vecinos podrán acercarse a un puesto interactivo para conocer más sobre el arbolado urbano, participar de trivias ambientales y acceder a plantines, semillas y abono orgánico a cambio de su participación.

El miércoles, de 9 a 12, se realizará una plantación colectiva y una intervención de recuperación urbana en el barrio Pujol, en Martín Fierro y Pasaje Argentina.

La actividad contará con la participación del equipo municipal de Arbolado Urbano, voluntarios de Arca Continental y alumnos del Colegio Secundario Edgar Romero Maciel. La jornada contempla tareas de saneamiento, limpieza y puesta en valor del espacio público, junto con la plantación de árboles nativos.

El jueves será el turno de los estudiantes, con visitas guiadas educativas al Vivero Municipal del barrio Esperanza. Durante el recorrido, alumnos de nivel primario conocerán el proceso de producción de especies autóctonas, los mecanismos de germinación y la importancia de la reforestación desde una perspectiva pedagógica.

La propuesta incluirá además contenido educativo audiovisual especialmente orientado a la niñez y a la concientización temprana sobre el cuidado del ambiente.

Arbolado en Corrientes

El cierre de la Semana del Árbol será el viernes 28 de agosto, de 10 a 11.30, en el Parque Tecnológico de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), con la jornada académica “El rol del árbol en la ciudad”.

El encuentro reunirá a representantes de la Secretaría de Servicios Públicos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y BioToken, quienes abordarán el valor ambiental, tecnológico y socioecológico del arbolado urbano.

Durante la jornada se presentarán resultados y avances de gestión vinculados con el arbolado urbano, con la participación del secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, y la ingeniera Claudia Luna, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

Además, se expondrá el proyecto de bonos de carbono y su articulación con BioToken, con una presentación de la iniciativa y una demostración de la aplicación tecnológica a cargo de Micaela Bercheñi.

Asimismo, la ingeniera Ángela Burgos abordará la importancia del arbolado urbano y las plantas nativas, con especial énfasis en su aporte a la biodiversidad y a la calidad ambiental de la ciudad.

Como cierre, se realizará el “Arboretour”, un recorrido por la arboleda del Parque Tecnológico, en el marco de su 12º aniversario. La actividad permitirá reconocer las especies presentes en el predio y promover el conocimiento, la conservación y la importancia de las plantas nativas en los espacios urbanos.