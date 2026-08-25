Autovía Ruta 12 en Corrientes: restricción de carril y pedido de precaución para circular

En el marco de los trabajos de duplicación de calzada en la Autovía de la Ruta Nacional N.º 12 en Corrientes, la empresa JCR S.A. y Vialidad Nacional informaron este martes que se aplicará una reducción temporal de calzada.

La medida afectará al tramo comprendido entre el desvío de la RN 12 hacia la colectora derecha, a la altura del Aeropuerto, y la intersección con la Ruta Provincial N.º 43 de acceso a Santa Ana.

Durante la realización de los trabajos, quedará habilitado un solo carril para el tránsito, por lo que se solicita extremar la precaución al circular por la zona.

Tramo afectado y dinámica de trabajo

Las tareas en la zona aeroportuaria modifican el esquema habitual de circulación. En el sector afectado habrá presencia constante y movimiento de maquinaria pesada, camiones y vehículos pesados de la obra.

Por este motivo, solo quedará disponible un carril único para el paso de vehículos.

Vialidad y la empresa constructora difundieron una serie de pautas obligatorias para evitar siniestros: