Autovía Ruta 12 en Corrientes: restricción de carril y pedido de precaución para circular

En el marco de los trabajos de duplicación de calzada en la Autovía de la Ruta Nacional N.º 12 en Corrientes, la empresa JCR S.A. y Vialidad Nacional informaron este martes que se aplicará una reducción temporal de calzada.
La medida afectará al tramo comprendido entre el desvío de la RN 12 hacia la colectora derecha, a la altura del Aeropuerto, y la intersección con la Ruta Provincial N.º 43 de acceso a Santa Ana.
Durante la realización de los trabajos, quedará habilitado un solo carril para el tránsito, por lo que se solicita extremar la precaución al circular por la zona.
Tramo afectado y dinámica de trabajo
Las tareas en la zona aeroportuaria modifican el esquema habitual de circulación. En el sector afectado habrá presencia constante y movimiento de maquinaria pesada, camiones y vehículos pesados de la obra.
Por este motivo, solo quedará disponible un carril único para el paso de vehículos.
Vialidad y la empresa constructora difundieron una serie de pautas obligatorias para evitar siniestros:
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Manejo en zona de obra: reducir la velocidad, mantener el orden sobre el carril habilitado y no realizar maniobras de sobrepaso.
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Estacionamiento prohibido: con el fin de dejar despejada la zona de maniobra de la maquinaria.
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Indicaciones del personal: respetar las señales viales y las indicaciones del personal dispuesto en el tramo.
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Atención a usuarios: se habilitaron las líneas 3794-014098 y 3794-772807 ante dudas, sugerencias o reclamos; además del correo r12autoviacorrientes@gmail.com.