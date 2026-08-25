Corrientes: buscan modernizar las normas para el desarrollo urbano

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, participó de la presentación del Primer Compendio de Avances del Consejo “Siete Puntas”, elaborado a partir del trabajo realizado en la Mesa de Consenso Urbano de Corrientes.

El documento reúne los principales resultados, acuerdos y acciones alcanzados durante las primeras ocho reuniones del espacio, que tiene como objetivo actualizar el marco regulatorio vigente y promover una visión moderna para el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por la Delegación Corrientes de la Cámara Argentina de la Construcción, con el acompañamiento de la Municipalidad, y reunió a organismos públicos y representantes del sector privado vinculados al desarrollo urbano y la construcción.

Entre ellos participaron la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), el Registro de la Propiedad Inmueble, la Cámara de Desarrolladores de Corrientes (CADICOP) y el Consejo Profesional de Arquitectura, Ingeniería y Agrimensura.

Buscan actualizar la normativa

Durante el encuentro, Polich destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre los distintos sectores involucrados en el crecimiento de la ciudad.

“Hemos adquirido mucho conocimiento, escuchando a todos los actores. Si confluimos en un lugar podemos allanar las dificultades y avanzar de forma más armónica”, señaló.

El intendente también cuestionó el tiempo transcurrido desde la última actualización de la normativa y sostuvo que el marco vigente data de 1985, por lo que consideró necesario avanzar hacia reglas que acompañen las necesidades actuales de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, destacó que el objetivo es “aunar criterios” para generar condiciones que favorezcan la inversión privada y el desarrollo inmobiliario y comercial de Corrientes.

Articulación entre el sector público y privado

Desde la Cámara Argentina de la Construcción también valoraron el trabajo conjunto. Su presidente en Corrientes, Gustavo Roselló, destacó la posibilidad de generar una instancia de diálogo entre el Estado y el sector privado para analizar alternativas que permitan impulsar la actividad.

En ese sentido, remarcó la importancia de adaptar las normas a las necesidades actuales y avanzar hacia una Corrientes con mayor actividad privada y desarrollo urbano.

La Mesa de Consenso Urbano continuará trabajando sobre los distintos aspectos vinculados a la normativa y el crecimiento de la ciudad, con la participación de los sectores involucrados.