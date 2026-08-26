Espacio de Memoria RI9: presentan el documental de Pablo Almirón sobre Margarita Belén

Este viernes 28 de agosto el Espacio de Memoria RI9 de la capital correntina proyectará a las 19 el reestreno del documental “Margarita Belén, un sueño inconcluso”, dirigido por el cineasta local Pablo Almirón.

La película, realizada en 1996 por militantes de derechos humanos y exdetenidos políticos, estuvo extraviada durante tres décadas hasta que pudo ser reconstruida a partir de casetes VHS rescatados por el archivista Manuel Ibarra.

La obra reúne testimonios clave sobre la masacre perpetrada durante la última dictadura cívico-militar.

Hallazgo del archivo y reconstrucción audiovisual

La recuperación del material fílmico representa un hito para el patrimonio histórico y audiovisual de la región.

El documental fue grabado en 1996 bajo la dirección de Pablo Almirón, con guion compartido junto a Rody Sobko y la asistencia de dirección de Walter Barberán.

Tras años de estar extraviada la filmación, el realizador y archivista Manuel Ibarra halló copias en formato VHS que permitieron digitalizar y restaurar la pieza original.

El documental guarda un gran valor testimonial, pues compila entrevistas a testigos directos e indirectos vuelven a circular públicamente tres décadas después, demostrando la tenacidad de la memoria histórica.

Detalles de la función y testimonios del film

La convocatoria invita al público a participar del encuentro cultural y político en la capital provincial.

La proyección se realizará el viernes 28 de agosto a las 19 en el Espacio de Memoria RI9, ubicado en avenida 3 de Abril 71.

Los asistentes verán testimonios de sobrevivientes y exdetenidos políticos como Daniel Souilhe, Aníbal Ponti, Carlos Aguirre, Maro Esper y Rody Sobko.

El documental cuenta con relatos de familiares como Doña Ramona Barrientos (Madre de Plaza de Mayo) y del exconcejal José Ignacio Rolón, padres de Carlos Rolón, militante de la UES que permanece desaparecido.