Valdés y Polich recorrieron el Parque Solar de Santa Catalina: la obra ya supera el 60% de avance

El intendente Claudio Polich acompañó este martes al gobernador Juan Pablo Valdés en una nueva recorrida por la obra de construcción de la Planta Fotovoltaica de Santa Catalina, que ya superó el 60% de avance.

La planta se desarrolla en el predio del Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina y contempla una inversión privada de 13,3 millones de dólares. La ejecución está a cargo de Coral Energía, perteneciente al grupo Corven.

El proyecto comenzó a ejecutarse en diciembre de 2025 y contempla la instalación de 41.216 paneles solares sobre unas 40 hectáreas, con una capacidad de generación de 20 megavatios.

Durante la recorrida, Valdés destacó la importancia de ampliar la disponibilidad de energía para acompañar el crecimiento productivo y urbano de la provincia. “Al no tener energía no hay desarrollo posible”, sostuvo.

Por su parte, Polich resaltó que se trata del mayor parque de generación de energía solar de la provincia y destacó su impacto tanto para Corrientes como para la ciudad.

La generación podría comenzar en octubre

Gastón Aguirre, jefe de obra de Zenit, explicó que los trabajos se encuentran en una etapa avanzada y que actualmente están finalizando la parte constructiva para luego avanzar con los ensayos.

Según indicó, la obra podría finalizar el próximo mes y comenzar a generar energía a mediados de octubre.

La planta permitirá incorporar nueva generación renovable al sistema eléctrico y, de acuerdo con lo señalado durante la recorrida, sus 20 megavatios de potencia equivaldrían aproximadamente al consumo de dos barrios completos de la ciudad de Corrientes.

Más de 60 trabajadores correntinos

Actualmente, la obra emplea a unas 80 personas, de las cuales alrededor de 60 son trabajadores de la ciudad de Corrientes.

Desde Coral Energía destacaron que el proyecto representa la mayor instalación fotovoltaica de la provincia y que forma parte de la expansión de la empresa, que ya cuenta con otros parques solares en el país.

La planta de Santa Catalina busca fortalecer la infraestructura energética de Corrientes y generar mejores condiciones para la radicación de nuevas actividades productivas, inversiones y empleo, además de avanzar en el uso de energías renovables.