Corrientes: el Municipio sumó dos nuevos tractores tras una subasta de bienes en desuso

La Municipalidad de Corrientes incorporó dos nuevos tractores a su parque automotor, adquiridos con los recursos obtenidos en la primera subasta pública de vehículos, maquinarias y equipos en desuso realizada por el Municipio después de 25 años.

Las nuevas unidades serán destinadas a fortalecer los servicios municipales: uno estará afectado a la Secretaría de Obras Públicas y el otro a la Secretaría de Servicios Públicos.

Los tractores son exhibidos este miércoles en la costanera correntina, junto a un tráiler para transporte equino, que fue adquirido mediante otra línea de financiamiento municipal.

Una subasta que recaudó $54 millones

El remate se realizó el 27 de junio en el Parque Industrial Santa Catalina y permitió recaudar alrededor de $54 millones. Se incluyeron motocicletas, utilitarios, camionetas, maquinaria vial y otros equipos que habían sido dados de baja o permanecían fuera de servicio.

Los fondos obtenidos fueron destinados íntegramente a la renovación del parque automotor municipal, como parte de la política de administración de bienes impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich.

El proceso comenzó con un relevamiento y ordenamiento del patrimonio municipal, con el objetivo de retirar bienes que ya no tenían utilidad operativa y convertir su valor en nuevas herramientas para mejorar la prestación de servicios.

El Municipio prepara una nueva subasta

La subasta fue autorizada mediante la Ordenanza N° 7729 y promulgada a través de la Resolución N° 1266 del Departamento Ejecutivo. El procedimiento buscó garantizar la transparencia, la publicidad y la libre participación de oferentes.

Desde la Municipalidad señalaron que el relevamiento de bienes continúa y que ya se trabaja en una nueva subasta con equipamiento que haya quedado fuera de servicio.

De esta manera, la incorporación de los dos tractores marca una nueva etapa en el proceso de renovación del parque automotor municipal, utilizando recursos obtenidos de bienes que permanecían sin utilidad para transformarlos en equipamiento destinado a tareas concretas en la ciudad.