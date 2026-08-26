La Virgen de los Remedios tendrá su gran festival en el Perichón

La Capilla Nuestra Señora de los Remedios prepara una jornada familiar para este domingo, con misa comunitaria, festival, sorteos, juegos, música en vivo y propuestas gastronómicas en el Perichón.

La celebración comenzará a las 11 con una misa comunitaria, uno de los momentos centrales de la jornada. Luego, los presentes podrán participar del festival, que contará con sorteos, juegos y música en vivo.

La propuesta también incluirá una venta de comidas y una merienda comunitaria, para acompañar el encuentro y extender la jornada entre vecinos, familias y visitantes.

Desde la organización invitaron a quienes quieran acercarse a llevar sus propias silletas, para poder disfrutar cómodamente de las actividades previstas.

Convocatoria para músicos

Además, la organización se encuentra en la búsqueda de conjuntos musicales que estén disponibles para acompañar el festival durante esa jornada. De esta manera, buscan sumar más propuestas artísticas al encuentro en honor a la Virgen de los Remedios.

Con misa, música, juegos, sorteos y comida, el Festival de la Virgen de los Remedios se presenta como una oportunidad para compartir una jornada familiar y comunitaria en el Perichón.