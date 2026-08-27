Obras en el Parque Mitre de Corrientes: se renovaron juegos, equipos deportivos e iluminación

La Municipalidad de Corrientes avanza con nuevas obras en el parque Mitre para mejorar sus espacios recreativos, deportivos y de circulación. Las intervenciones incluyen nuevos juegos infantiles, equipamiento de calistenia y la renovación del sistema de iluminación.

Los trabajos son supervisados por la Secretaría de Obras Públicas y forman parte del plan de recuperación de espacios públicos. El objetivo es mejorar las condiciones de uso de uno de los paseos tradicionales de la ciudad, ubicado en el barrio Aldana.

Nuevos juegos y equipamiento deportivo

En el sector infantil se instaló un nuevo módulo de juegos sobre una superficie de caucho amortiguante. Esta renovación continuará progresivamente con el reemplazo de las estructuras existentes.

Además, se incorporó equipamiento para practicar calistenia al aire libre sobre una superficie también de caucho de alto impacto. Con esta propuesta se busca sumar alternativas para la actividad física dentro del tradicional paseo correntino.

Renovación de la iluminación

En paralelo, el municipio avanzó con la reconversión del sistema lumínico del parque, ya que fueron reemplazados los antiguos cabezales tipo globo por farolas de mayor eficiencia.

En total, se cambiaron unas 80 unidades para mejorar la visibilidad nocturna y reforzar las condiciones de seguridad. Según comentaron desde el municipio, el parque "es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad" y las mejoras apuntan a consolidar su infraestructura.