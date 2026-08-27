Música y concientización: la Costanera recibe el festival por el Día del Donante

El Monumento al Donante, ubicado en Costanera y Lavalle, será escenario del Festival por el Día de la Persona Donante de Órganos.

La jornada busca honrar la memoria de los donantes y agradecer la generosidad de sus familias mediante un encuentro abierto a la comunidad que incluirá actuaciones de conjuntos chamameceros, academias de baile y bandas de música tropical.

Origen de la fecha e impacto del homenaje

La conmemoración se enmarca en la normativa nacional y rinde homenaje a un hito de concientización.

Establecido por la Ley Nacional N.° 27.575, el 29 de agosto recuerda a María Antonella Trivisonno, una niña rosarina de seis años que murió en un accidente de tránsito en 1999, cuyos padres decidieron donar sus órganos.

A diferencia del 30 de mayo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, esta fecha se centra en homenajear de manera directa a la persona donante y a sus familias por su acto solidario.

Cronograma y grilla de espectáculos

El evento propone una jornada de integración cultural y concientización sobre la donación.

La convocatoria es para el sábado 29 de agosto a las 15 en la intersección de la avenida Costanera y Lavalle.

La programación incluirá agrupaciones chamameceras locales, exhibiciones a cargo de academias de baile y un cierre musical con grupos de ritmo tropical.