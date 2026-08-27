Plantan árboles nativos en la Reserva de Santa Catalina: cómo participar de la jornada

Por la Semana del Árbol, la Municipalidad de Corrientes realizará este sábado una jornada de voluntariado ambiental en la Reserva Natural Santa Catalina, donde se plantarán especies nativas. La actividad comenzará a las 10, es gratuita y requiere inscripción previa.

La propuesta es impulsada por la Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Políticas Ambientales, y busca que vecinos de todas las edades puedan participar del cuidado y fortalecimiento del patrimonio natural de la ciudad.

Cómo participar de la jornada

La actividad es libre y gratuita, pero quienes quieran participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible haciendo click acá. La Municipalidad también difundirá la convocatoria a través de sus redes sociales.

El registro previo permitirá al equipo organizador conocer la cantidad de personas que participarán y brindarles posteriormente las indicaciones necesarias para la jornada.

Una vez inscriptos, los voluntarios recibirán información sobre los aspectos logísticos, incluidos los elementos que deberán llevar, el punto de encuentro y las indicaciones para llegar a la reserva.

Plantarán especies nativas en un área protegida

La intervención se desarrollará en un sector de la Reserva Natural Santa Catalina donde actualmente se realizan acciones de recuperación y fortalecimiento de la vegetación.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que, pese a tratarse de un área protegida con una importante presencia de flora, existen sectores donde es necesario reforzar la vegetación.

“Si bien estamos hablando de un área protegida, de un área natural que tiene mucha flora, también hay zonas que merecen que uno les dé una ayuda extra y genere nuevas especies para que puedan reproducirse en ese lugar”, señaló Mestres.

Para la plantación se utilizarán ejemplares adaptados al ecosistema local. Según explicó la funcionaria, algunos árboles serán trasladados desde otros sectores de la propia reserva y también se incorporarán ejemplares provenientes del vivero municipal.

"Se usan árboles que se traslocan dentro de la reserva, se toman de otros lugares y se llevan a este nuevo lugar. Además, vamos a sumar árboles de nuestro vivero municipal, siempre hablando de especies nativas, que sabemos que, por cómo es el ecosistema, crecen bien", detalló Mestres.

La convocatoria está abierta incluso para quienes nunca hayan participado de actividades de voluntariado ambiental. El único requisito establecido es realizar la inscripción previa.

Además de contribuir a la recuperación de la vegetación, la jornada permitirá que los vecinos conozcan un espacio natural de la ciudad que no todos tuvieron la oportunidad de recorrer.