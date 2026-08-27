“Ver al peatón”: la campaña que busca calles más seguras para los adultos mayores

Alistan una jornada de concientización para promover una movilidad urbana más segura e inclusiva para los adultos mayores. La actividad impulsada por la Municipalidad de Corrientes comenzará este viernes a las 9 en la esquina de Belgrano y Córdoba, en el marco del Día Nacional de la Ancianidad y el Día Internacional del Peatón.

La propuesta se denomina “Ver al Peatón Mayor” y busca sensibilizar tanto a conductores como a peatones sobre la importancia de garantizar una circulación segura, autónoma y accesible para los ancianos.

La jornada será organizada por la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, junto al programa especializado Vivir Plenamente, con el acompañamiento de organismos provinciales e instituciones vinculadas a la atención de adultos mayores.

Municipalidad de Corrientes

La directora General de Seguridad Vial municipal, Cinthia De Jesús, explicó que el objetivo es abordar la prevención vial desde una perspectiva comunitaria e intergeneracional.

“Desde la Municipalidad vamos a compartir una actividad junto a nuestros adultos mayores, generando un espacio de encuentro, concientización y aprendizaje, porque creemos que la seguridad vial se construye entre todos y en cada etapa de la vida”, señaló.

En ese sentido, remarcó que las políticas de seguridad vial deben contemplar a todas las generaciones. “Así como trabajamos con los más chiquitos, también buscamos fortalecer la seguridad vial con nuestros adultos mayores”, sostuvo.

“Cuidar sus pasos es cuidar vida”

Bajo la consigna “Cuidar sus pasos es cuidar vida”, uno de los momentos centrales será el descubrimiento e inauguración de señalética vial preventiva para advertir a los conductores sobre la presencia de peatones mayores y la necesidad de respetar su prioridad de paso.

Además, se realizará una intervención en la vía pública con la participación de personas mayores, quienes utilizarán pancartas y repartirán folletería a conductores y peatones.

Durante la actividad se buscará reforzar el respeto de las sendas peatonales, la prioridad de paso y los tiempos necesarios para que los adultos mayores puedan cruzar de manera segura.

Municipalidad de Corrientes

“Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de cuidar la vida y, en ese contexto, queremos hacer un especial énfasis en nuestros adultos mayores, porque sabemos que muchas veces son ellos quienes necesitan mucho más tiempo para cruzar la calle, desplazarse por la ciudad o simplemente transitar con mayor tranquilidad”, explicó De Jesús.

La funcionaria también destacó la importancia de incorporar conductas sencillas para mejorar la convivencia en las calles.

“Bajar la velocidad, detenernos ante una senda peatonal, respetar las señales y tener paciencia son acciones simples que pueden hacer una enorme diferencia”.

Un plan que continuará con nuevas acciones

La jornada contará con el acompañamiento de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia, la Presidencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, el Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y los servicios del Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral”.

También participarán las áreas de Kinesiología, Centro de Día y Centro de Prevención Neurocognitivo del hospital, además de su Cooperadora.

“Ver al Peatón Mayor” será la primera etapa de un plan integral de trabajo conjunto. En una segunda instancia está previsto realizar un mapeo participativo de puntos críticos y corredores utilizados habitualmente por las personas mayores.

Luego se desarrollarán talleres de sensibilización vial destinados a conductores del transporte público de pasajeros, con el objetivo de profundizar las acciones de prevención y promover una movilidad urbana más inclusiva.

Una jornada vinculada a una fecha histórica

La elección del 28 de agosto vincula el Día Internacional del Peatón, conmemorado el pasado 17 de agosto, con el Día Nacional de la Ancianidad, que se celebra cada 28 de agosto en homenaje a la proclamación de los Derechos de la Ancianidad de 1948.

La iniciativa también busca reafirmar principios vinculados con la movilidad segura, la accesibilidad universal y la eliminación de estereotipos y prácticas edadistas establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La propuesta surgió a partir de demandas planteadas por la audiencia de Vivir Plenamente, programa radial y multimedia creado y conducido por la licenciada Mirian Blanchard, especialista en políticas públicas gerontológicas y Derecho de la Vejez.

Con esta jornada, la Municipalidad busca instalar una premisa: respetar y cuidar al peatón mayor también significa construir una ciudad más segura y accesible para todos.