La Municipalidad de Corrientes busca declarar la emergencia en veredas y brinda alternativas para su reparación

Con el objetivo de agilizar la intervención sobre el estado de las aceras en la capital, el Municipio de Corrientes envió este jueves al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la Emergencia del Sistema Urbano de Veredas.

La propuesta legislativa busca dar un marco regulatorio que permita atender el deterioro de la red peatonal, garantizando condiciones de seguridad y accesibilidad universal para los transeúntes.

El proyecto de ordenanza fija una vigencia de dos años para la emergencia, con la posibilidad de extenderla por dos años más mediante resolución municipal.

En ese contexto, se dispone la creación del Programa de Emergencia de Veredas (PEV), instrumento con el cual la Comuna podrá planificar, priorizar y financiar trabajos de reconstrucción y nivelación, apoyándose en los recursos del Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública Municipal (FOGOP).

Planes de financiación para frentistas y relevamiento en las cuatro avenidas

Desde el Ejecutivo capitalino recordaron que la construcción y conservación de las veredas es responsabilidad legal de cada frentista.

Por tal motivo, la normativa busca brindar incentivos, facilidades de pago y convenios de asistencia técnica para que los propietarios puedan poner en regla sus frentes respetando la Ordenanza Nº 6879, la cual exige un corredor peatonal libre de al menos 1,60 metros sin obstáculos ni rampas resbaladizas.

A través del Programa de Recuperación de Veredas, el Municipio ofrece alternativas de financiamiento que incluyen planes de hasta 18 cuotas sin interés y sin anticipo, u opcionales con un 50% de descuento abonando un 20% de entrega inicial y el resto en 12 meses.

Esta línea de acción se fundamenta en un relevamiento previo realizado dentro del área delimitada por las cuatro avenidas, donde se detectaron cerca de 1.000 frentes con roturas severas o fuera de norma.

Para recibir asesoramiento y un presupuesto gratuito, pueden comunicarse al 3794 265994 o escribir a fogopmcc@gmail.com.