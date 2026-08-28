Patio Cervecero y Descubrí Corrientes: las propuestas para el fin de semana

La Municipalidad de Corrientes presentó la grilla oficial de actividades recreativas, culturales, deportivas y turísticas dirigidas a vecinos y visitantes para este sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Las propuestas, de acceso libre y gratuito, se desplegarán en parques, plazas, paseos y espacios públicos de diversos puntos de la capital.

La programación ambiental tendrá su punto central el sábado a partir de las 10 con el Voluntariado Ambiental en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, jornada de reforestación organizada en el marco del Día del Árbol.

Asimismo, durante ambos días funcionará la Feria de Artesanos sobre avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, en el horario de 10 a 21.

Deportes en los barrios, circuito histórico y Patio Cervecero

El esquema deportivo y recreativo se activará el sábado desde las 16 en la Plaza de los Ex Combatientes de Malvinas (barrio Quintana) con juegos comunitarios y clases gratuitas de Zumba y Ritmos en la delegación municipal del sector. En simultáneo, se jugará Fútbol Waliki en la Playa Arazaty I y torneos de Fútbol Tenis y Tejo en el parque Cambá Cuá, grilla que se replicará íntegramente el domingo sumando un ensayo abierto de la Comparsa Copacabana en la zona del piletón.

En el plano turístico, el programa Descubrí Corrientes ofrecerá el sábado a las 17 el guiado "Caminando la historia: Iglesia y plaza La Cruz", partiendo desde el monumento al Dr. José Ramón Vidal con inscripción previa en bit.ly/DESCUBRIPLAZALACRUZ.

Entrada la noche, desde las 19, el Paseo Terrazas del Paraná albergará una nueva edición del Patio Cervecero.

El cierre del finde, en el San Gerónimo

El cierre de las actividades será el domingo a las 17 en la Plaza de la Tradición del barrio San Gerónimo con la realización de la Peña de la Ciudad.

El festival chamamecero contará con las actuaciones en vivo de Los del Paraná, Los Gurises, Anike Nderesaray, Brian Acevedo, Fabrizio Herrera, Lalo Benítez, Agrupación Guepa Ché y Norma Rodríguez, con transmisión simultánea en las plataformas digitales del Municipio.