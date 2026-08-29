Corrientes inició la campaña “Ver al Peatón Mayor”: se busca reforzar la seguridad vial

La Municipalidad de Corrientes puso en marcha ayer la campaña de concientización “Ver al Peatón Mayor”, destinada a reforzar el cuidado en la vía pública. El lanzamiento se realizó en el marco del Día Nacional de la Ancianidad.

La primera jornada tuvo lugar entre las Belgrano y Córdoba, frente al Hospital Geriátrico, donde se inauguró señalética especial y se reforzó la demarcación de las sendas peatonales.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana y el programa Vivir Plenamente. También participan organismos provinciales e instituciones vinculadas con la atención de personas mayores.

Durante la presentación, el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, destacó la necesidad de recuperar el respeto hacia quienes circulan a pie. “Parecería que nos olvidamos que siempre nacemos y prácticamente cuando empezamos a caminar y hasta que morimos, somos peatones”, expresó el funcionario.

Barrios explicó que la elección de Belgrano y Córdoba “no es casualidad”, debido a la presencia del Hospital Geriátrico y el Centro de Día. Además, anticipó que la campaña continuará en otros sectores de la ciudad.

Más señalización y capacitación

La directora General de Seguridad Vial, Cinthia De Jesús, remarcó que las personas mayores pueden necesitar más tiempo para completar un cruce. Por eso, pidió a los conductores reducir la velocidad y detenerse ante las sendas peatonales.

“Lo que buscamos es una ciudad más segura, más inclusiva y que la gente tome conciencia del respeto al peatón, no solamente al peatón común, sino teniendo en cuenta al adulto mayor”, afirmó.

En paralelo, el municipio comenzó a mapear los sectores con mayor concentración y circulación de adultos mayores. Ese relevamiento permitirá avanzar con la instalación de señalética específica en distintos puntos de Corrientes.

La campaña también contempla una instancia de capacitación para conductores del transporte urbano. El objetivo será brindarles herramientas para reconocer las necesidades particulares de las personas mayores.

La iniciativa nació a partir de una demanda planteada por participantes del programa Vivir Plenamente. Según explicó la comunicadora Mirian Blanchard, los adultos mayores manifestaban dificultades y temor al cruzar calles debido a la velocidad de autos y motos.



