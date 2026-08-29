Día del árbol en Corrientes: la campaña de plantación 2026 ya alcanzó el 70%

La Municipalidad de Corrientes desarrolló este viernes distintas actividades vinculadas con el cuidado del ambiente, en el marco de la Semana del Árbol 2026. La propuesta incluyó una jornada académica y un recorrido guiado por especies arbóreas del Parque Tecnológico de la Unne.

Las actividades se realizaron en la víspera del Día Nacional del Árbol, que se conmemora hoy. La convocatoria fue abierta y reunió a alumnos, estudiantes universitarios y otros participantes interesados en la temática ambiental.

La jornada comenzó con el panel “El rol del árbol en la ciudad”, donde especialistas abordaron aspectos relacionados con la gestión del arbolado, la biodiversidad y herramientas tecnológicas para la captación de carbono.

Entre los expositores estuvo el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna. El funcionario destacó la participación registrada durante las actividades y la posibilidad de instalar el debate sobre el arbolado urbano.

“Participaron tanto alumnos como estudiantes universitarios. Son acciones que ayudan siempre a posicionar el tema del arbolado y cuidado del ambiente”, señaló.

Luego se realizó el “Arboretour”, un recorrido por el Parque Tecnológico para reconocer junto a los participantes distintas especies nativas presentes en el predio.

Un concurso para fotografiar árboles de Corrientes

La actividad también sirvió para difundir el concurso “La ciudad que queremos florecer”, impulsado por la Municipalidad. La propuesta invita a los vecinos a fotografiar con sus celulares su árbol favorito de la ciudad.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre y el primer premio será un iPhone 17. Para participar, los interesados deben enviar la fotografía al correo concursoslamuni@gmail.com, con el asunto “Concurso Florece”.

“Vemos siempre que en esta época de floración se llenan las redes sociales de fotos de nuestros espacios públicos; quisimos canalizar eso”, explicó Maldonado Yonna.

El funcionario también señaló que el arbolado urbano forma parte de los objetivos de gestión municipal. En ese sentido, indicó que la administración de Claudio Polich fijó la meta de plantar 20.000 árboles en cuatro años y afirmó que la campaña 2026 ya alcanzó el 70%.

Entre las acciones implementadas se encuentra “Un árbol, un vecino”, programa mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar la plantación de un ejemplar frente a sus casas.