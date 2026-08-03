Instalan cámaras en un barrio de Corrientes para multar a quienes tiren basura

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante un nuevo operativo de saneamiento ambiental en el basural ubicado en la zona del barrio Hipódromo, complementando las tareas de limpieza con la instalación de cartelería informativa y cámaras de vigilancia destinadas a detectar y multar a quienes continúen arrojando residuos de manera clandestina.

Las acciones buscan recuperar el espacio público y frenar la formación de microbasurales en el ejido urbano.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, informó que los trabajos se desarrollaron con maquinarias, camiones y cuadrillas municipales en una calle interna que conecta la arteria Rizzuto con la avenida Gregorio Pomar, un sector donde se registran frecuentes depósitos irregulares de residuos por parte de particulares y carreros.

Estrategia de recuperación de espacios y controles por videovigilancia

Durante el despliegue del personal, el municipio avanzó con la erradicación del foco infeccioso y la adecuación del terreno.

"Al igual que en la zona del ex Aero Club, detrás de la sucursal del Banco de Corrientes sobre Teniente Ibáñez, estuvimos trabajando intensamente en la limpieza de este basural para recuperar el espacio y evitar que vuelva a convertirse en un foco de contaminación", explicó el funcionario.

Como parte de la intervención integral, la Comuna colocó carteles que recuerdan la normativa vigente que prohíbe arrojar basura en la vía pública y advierten sobre la presencia de cámaras de seguridad instaladas recientemente en el sector.

Maldonado Yonna señaló que estos dispositivos permitirán registrar imágenes para identificar a los infractores y aplicar las multas correspondientes, remarcando que "el objetivo es desalentar estas conductas y proteger los espacios públicos recuperados".

Mantenimiento y red de Centros de Transferencia en la ciudad

En forma paralela a los controles, la secretaría municipal realizó tareas de acondicionamiento en el Centro de Transferencia ubicado sobre la calle Rizzuto, entre Justino Solari y la prolongación de 22 de Mayo. El funcionario destacó que cada vez son más los vecinos que utilizan este espacio para depositar correctamente sus residuos secos y agradeció el compromiso de la comunidad en el cuidado del ambiente.

Asimismo, la administración comunal recordó que la capital cuenta con otros dos Centros de Transferencia operativos situados en el barrio Sapucay —sobre la Ruta Provincial Nº 5, kilómetro 4, entre ex Padre Pío y calle 567— y en el barrio Pirayuí, en la intersección de Milán, entre Suecia y calle 452. En estos predios, que permanecen abiertos todos los días de 8 a 20, los ciudadanos pueden disponer escombros, tierra, restos de poda, arena, cacharros y residuos electrónicos para evitar que sean abandonados en la vía pública.