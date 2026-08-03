Comerciantes unidos impulsan un “Black Friday en Corrientes" los días 7 y 8 de agosto

En el marco de un esfuerzo conjunto para dinamizar las ventas locales, comerciantes unidos de la capital impulsan la realización del "Black Friday en Corrientes", una jornada especial de promociones que se desarrollará durante los días 7 y 8 de agosto.

La iniciativa reunirá a establecimientos de diversos rubros con el objetivo central de brindar descuentos y beneficios especiales a las familias correntinas, fomentando la actividad mercantil en la ciudad.

La propuesta busca consolidarse como una oportunidad para que los consumidores accedan a mejores precios, aprovechen las liquidaciones de fin de temporada y puedan anticipar sus compras de cara a la celebración del Día del Niño. En paralelo, la medida apunta a reactivar la circulación de clientes en los ejes comerciales y promover la colaboración entre los empresarios pymes del medio.

Locales adheridos y modalidades de compra

Para identificar a los comercios participantes, la organización detalló que formarán parte de la acción todos aquellos establecimientos que exhiban en sus vidrieras el afiche oficial identificatorio con la leyenda BLACK FRIDAY EN CORRIENTES.

La dinámica comercial otorgará libertad a cada propietario para fijar sus condiciones particulares.

En ese sentido, cada comercio adherido determinará de manera particular la escala de descuentos, el tipo de promociones, las formas de pago aceptadas y los beneficios específicos que ofrecerá a lo largo de las dos jornadas.

Por este motivo, se invita a los consumidores a recorrer el microcentro y los barrios de la ciudad para consultar de manera directa en cada mostrador las ofertas disponibles.

Estrategia colaborativa frente al escenario económico

La concreción del BLACK FRIDAY EN CORRIENTES representa un esquema de trabajo construido desde la colaboración entre los propios comerciantes locales para hacer frente al contexto económico actual.

A través de esta articulación comunitaria, el sector mercantil busca brindar alternativas de consumo viables para la población, generando un impacto positivo en la economía familiar y sosteniendo la actividad de las pymes locales.