Puerto de Corrientes: licitan obras de ampliación para responder a récords de actividad

En la Sala de Situación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se licitó la repavimentación y ampliación del playón del Puerto de Corrientes.

La obra permitirá nivelar el suelo, reparar deformaciones provocadas por la carga pesada y prolongar la zona primaria hasta la línea municipal.

El proyecto es una respuesta a la actividad operativa récord que registra la terminal portuaria, buscando acelerar los tiempos de carga de las navieras y brindar mayores estándares de seguridad.

Detalles de la licitación y autoridades presentes

El acto oficial marcó el inicio del proceso de adjudicación para la remodelación de la plataforma.

La apertura de sobres contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza; el subsecretario Antonio Portel; y el titular de la Dirección de Planificación y Obras (DPO), José Matzner.

Se presentaron tres firmas oferentes para ejecutar los trabajos, los cuales serán fiscalizados directamente por la DPO. El objetivo es acondicionar el puerto para soportar el intenso tráfico de contenedores y los volúmenes de exportación e importación que vienen superando registros históricos.

Especificaciones técnicas de las obras en la zona primaria

Las tareas edilicias apuntan a resolver las deformaciones del suelo y mejorar la logística. Se aplicará una nueva capa de hormigón armado con malla Sima sobre los sectores hundidos del pavimento actual para equilibrar el peso de los contenedores.

La intervención solucionará las deformaciones originadas por el asentamiento del refulado y las filtraciones en las juntas de desagüe.

Además, se construirá una red de drenaje para lluvias en el área primaria y administrativa, equipada con cañerías de 40 y 60 centímetros de diámetro y cámaras sumidero con rejillas metálicas.

En tanto que se demolerán tramos deteriorados, se retirará el portón y cerco actual para su refuncionalización y se instalará concertina sobre la delimitación perimetral.