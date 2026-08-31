Servicios gratuitos en la Capital: La Muni en tu Barrio visitará nueve zonas en septiembre

La Municipalidad de Corrientes presentó el calendario oficial de abordajes territoriales de "La Muni en tu Barrio" y "Mascotas Saludables" correspondiente a septiembre.

A lo largo del mes, los operativos combinados se desplegarán los días miércoles en cinco barrios, mientras que las prestaciones veterinarias sumarán atenciones adicionales los lunes en cuatro sectores de capital.

Los vecinos podrán acceder de forma gratuita a consultas médicas, trámites de DNI, SUBE, garrafa social y vacunación de mascotas.

Servicios integrales y trámites disponibles

El programa desplegará dispositivos de atención directa en cada punto de encuentro.

Los vecinos podrán acceder a prestaciones médicas básicas, vacunación de calendario, peluquería gratuita y venta de garrafa social.

Además, se realizará la tramitación presencial del Documento Nacional de Identidad (DNI) y carga/asociación de tarjetas Sube.

En este evento itinerante, habrán puntos de atención para pensiones no contributivas, mediación comunitaria, defensa del consumidor, niñez, diversidad, género, comisiones vecinales y programa Ñande Huerta.

Cronograma de "La Muni en tu Barrio"

Durante los miércoles de septiembre, se realizarán los operativos integrales que atenderán a la comunidad en el horario habitual.

Miércoles 2: Barrio Esperanza (Abitbol y Revidatti).

Miércoles 9: Barrio Ongay (Pergamino entre Boston y Berazategui).

Miércoles 16: Barrio Bañado Norte (Colombia al 100).

Miércoles 23: Barrio Pirayuí (Loreto y Julio Antonio Cardozo).

Miércoles 30: Barrio Sapucay (calle Santa Bernardita y Padre Pío).

Agenda de "Mascotas Saludables" y turnos de castración

En tanto que el programa veterinario brindará atención los lunes en paralelo a los abordajes semanales.

Se recuerda a los vecinos que las atenciones de control veterinario general, desparasitación y colocación de vacunas antirrábicas serán por orden de llegada.

Por otro lado, las castraciones serán con turno previo, el cual se debe solicitar con anticipación en la web ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables debido a los cupos limitados.