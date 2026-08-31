Autovía Ruta 12 de Corrientes: piden extremar la precaución por obras en el cruce de avenida Libertad

En el marco del avance de la obra de la Autovía de la Ruta Nacional N° 12 de Corrientes, la empresa constructora a cargo de los trabajos informó a los usuarios sobre la continuidad de las intervenciones en el sector del futuro puente de la avenida Libertad, ubicado a la altura del kilómetro 1032,6.

En la zona se desarrollan tareas de movimiento de suelo sobre el margen izquierdo, lo que conlleva una mayor concentración de equipos y maquinarias.

Las obras corresponden a la ejecución del paso a alto nivel sobre el cruce con la avenida Libertad, una infraestructura diseñada para ordenar el flujo vehicular, incrementar la seguridad vial y evitar interferencias en las maniobras de cruce e ingreso a la capital.

Recomendaciones de seguridad para los conductores

Debido a la constante maniobra e ingreso y egreso de camiones, maquinarias pesadas y personal sobre la calzada y las banquinas, desde la contratista emitieron una serie de pautas obligatorias para quienes transiten por el tramo afectado:

Circular con máxima precaución al aproximarse a la zona de obra.

Reducir la velocidad y respetar estrictamente los límites indicados en la cartelería vertical.

Atender las indicaciones de los banderilleros desplegados en la traza.

Mantener distancia prudencial con los equipos viales y camiones de obra.

Prohibición de sobrepaso: se recuerda que las maniobras de adelantamiento están expresamente prohibidas en todo el perímetro de trabajo.

Desde la empresa remarcaron que el sector constituye una zona de circulación especial, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para evitar incidentes y permitir el desarrollo seguro de las tareas viales.