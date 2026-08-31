Aprobaron 20 proyectos de obras y servicios para evitar inundaciones en la Capital

Durante la sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes del pasado jueves 27 de agosto, los ediles aprobaron un paquete de más de 20 iniciativas destinadas a mitigar el impacto de lluvias extraordinarias en los barrios La Olla, Irupé, Ongay, Caridi y Galván.

Impulsado por el bloque opositor y acompañado por la totalidad del cuerpo, el plan abarca la desobstrucción de colectores, el entubamiento de canales a cielo abierto, la erradicación de basurales y la reparación de redes cloacales en zonas críticas de la Capital.

Infraestructura hidráulica y prevención de anegamientos

Las medidas buscan acondicionar la red pluvial ante el fenómeno de El Niño.

Entre las propuestas expuestas se aprobó la limpieza y entubamiento del canal a cielo abierto que corre en paralelo a la avenida Jorge Romero, en el barrio Caridi.

Para las redes y canales de La Olla se solicitó un relevamiento topográfico e hidráulico en Castelli y Valdez Peña, el entubamiento del desagüe de calle Mar de Ajó y la desobstrucción del canal de calle Corinto.

Además, se incluyó el pedido de reparación de pérdidas sobre la calle Corinto y la desobstrucción de la cañería red troncal.

Saneamiento, erradicación de basurales y espacios públicos

El paquete legislativo contempla la puesta en valor de zonas de esparcimiento comunal.

Se ordenó la erradicación de basurales en las esquinas de Boston y Corinto, Castelli y Boston, Castelli y Berazategui, Valdez Peña y Corinto, y el sector de la Ex Vía.

Además, se pondrá en valor integral del playón deportivo de Boston y Corinto, puesta a punto de la Plaza Papa Francisco y mantenimiento ambiental en la zona de Río Iguazú y Garcilaso de la Vega.

También se aprobó la reparación e instalación de nuevas luminarias en calle Corinto, Gobernador de la Vega y Pasaje Díaz de Vivar, junto al zanjado de dicho sector.