Corrientes: cayeron 42 mm en menos de una hora y el Municipio desplegó cuadrillas

La Municipalidad de Corrientes ejecutó un operativo de emergencia luego del temporal de lluvia y viento registrado cerca de la medianoche del lunes.

La precipitación de 42 milímetros en menos de una hora y ráfagas de 40 km/h generaron anegamientos temporales y la caída de árboles en la zona céntrica y el cementerio San Juan Bautista, situaciones que fueron resueltas durante las primeras horas de este martes por las cuadrillas operativas.

Registro del fenómeno y sectores anegados

Las intensas precipitaciones afectaron temporalmente a puntos críticos del casco urbano, registrandose 42 milímetros entre las 22:20 y las 23:00, acompañados por vientos de 40 kilómetros por hora.

Los puntos donde ocurrieron anegamientos fueron esquinas como Don Bosco e Yrigoyen y Las Heras y Bolivia debido a la alta concentración de agua en poco tiempo.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruiz, advirtió que las cuadrillas debieron retirar gran cantidad de residuos que obstaculizaban el drenaje.

Remoción de árboles caídos y pronóstico para las próximas horas

Los equipos de emergencia trabajaron desde la madrugada de este martes para despejar la vía pública.

Se registraron dos ejemplares derribados por el viento en calle Yrigoyen, casi Buenos Aires, y en el playón del cementerio San Juan Bautista.

Las autoridades destacaron que los trabajos preventivos de desobstrucción ante el fenómeno de El Niño permitieron que el agua escurriera con rapidez.

Ante la probabilidad de nuevas lluvias (entre el 40% y 50%) para martes y miércoles, solicitaron evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir las bocas de tormenta.