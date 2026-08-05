Corrientes: el nuevo camión desobstructor ya intervino en 15 desagües de la capital

La Municipalidad de Corrientes continúa con las tareas de mantenimiento del sistema de desagües pluviales mediante el nuevo camión desobstructor, que desde su incorporación, hace aproximadamente dos semanas, ya intervino en 15 puntos estratégicos de la ciudad.

La adquisición del equipo forma parte de la política impulsada por el intendente Claudio Polich para fortalecer la infraestructura y los servicios municipales, mejorando la capacidad operativa destinada al mantenimiento de la red pluvial.

En este período, el camión realizó trabajos de limpieza y desobstrucción de conductos en distintos sectores de la capital, entre ellos Trento y El Trébol; San Francisco y Alejandro Dumas; avenida Maipú; avenida J. R. Fernández y Remedios de Escalada; avenida Juan de Garay y J. R. Vidal; avenida del IV Centenario y Teniente Ibáñez; Carlos Pellegrini y Entre Ríos; avenida Teniente Ibáñez y Zárate; avenida Raúl Alfonsín y Resoagli; Medrano y Cabrera; Luis Braille y pasaje Birán; Samuel Morse y El Jacarandá; y avenida del IV Centenario e Iberá.

Las tareas permitieron retirar barro, sedimentos y residuos acumulados en las cañerías, recuperando la capacidad hidráulica de los conductos y mejorando el escurrimiento del agua durante las lluvias.

El moderno vehículo cuenta con un sistema hidrojet, que limpia los conductos mediante agua a alta presión, y un equipo vactor, que aspira los sedimentos retirados, optimizando los tiempos de trabajo y la eficiencia de las intervenciones.

Desde el Municipio indicaron que el cronograma de limpieza continuará en otros sectores considerados prioritarios y remarcaron que estas acciones forman parte de una planificación preventiva que también incluye la limpieza de canales y sumideros, además de nuevas obras hidráulicas.

Estas tareas se intensifican ante los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno El Niño en los próximos meses, en el marco de un trabajo coordinado con el Gobierno provincial a través de la Junta Provincial de Defensa Civil.