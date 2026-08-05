Municipio y Provincia firmaron un convenio para fortalecer la cultura en Corrientes

El intendente Claudio Polich y la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, firmaron este miércoles un convenio de cooperación para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones y ampliar la oferta cultural destinada a vecinos y turistas.

El acuerdo, suscripto en el Palacio Municipal, prevé acciones para mejorar espacios culturales, promover el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico de la ciudad y desarrollar nuevas propuestas culturales. También participaron de la firma la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, y el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna.

Entre los principales puntos del convenio, la Municipalidad realizará tareas de mantenimiento en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, mientras que el Instituto de Cultura pondrá ese espacio a disposición para actividades organizadas por el Municipio cuando sea necesario.

Además, ambas instituciones impulsarán un programa de visitas guiadas a museos, teatros y otros sitios patrimoniales con el objetivo de fortalecer la oferta turístico-cultural de la capital correntina.

Al respecto, Claudio Polich destacó que el convenio permitirá "seguir trabajando juntos para ampliar la oferta cultural de la ciudad, con visitas guiadas al Teatro Vera, a los museos y a otros espacios que forman parte de nuestro patrimonio".

El intendente señaló que la iniciativa busca integrar el patrimonio municipal y provincial para ofrecer un circuito cultural más amplio y atractivo para vecinos y visitantes.

Por su parte, Lourdes Sánchez valoró el trabajo conjunto con el Municipio y aseguró que el acuerdo permitirá potenciar el uso de los principales escenarios culturales de la provincia.

"Las puertas del Teatro Vera, del anfiteatro y de nuestros museos están abiertas para todas las acciones que podamos llevar adelante en conjunto", afirmó.

Finalmente, la presidenta del Instituto de Cultura destacó la riqueza artística de Corrientes y sostuvo que este tipo de acuerdos contribuyen a seguir promoviendo la identidad cultural de la provincia.