Certamen Jacinto Mamuh en Corrientes: fecha y artistas en el barrio San Gerónimo

En el marco del programa de descentralización cultural en los espacios públicos capitalinos, la Municipalidad de Corrientes llevará adelante este sábado 8 de agosto la segunda fecha del histórico certamen interbarrios "Jacinto Mamuh".

La jornada artística, que busca descubrir y promover nuevos talentos de la música y la danza regional, se desarrollará a partir de las 16 en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo, con acceso libre y gratuito para vecinos y turistas.

Tras el lanzamiento del concurso reflotado por la gestión comunal, la propuesta busca fortalecer la identidad cultural correntina acercando espectáculos artísticos a las comunidades de cada distrito.

Al respecto, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, convocó a la ciudadanía a participar de la actividad señalando que "nuevamente vamos a contar con grandes representantes de nuestra cultura, un jurado evaluador y una importante programación artística para disfrutar en familia".

Competencia de talentos, espectáculos artísticos y transmisión digital

Además de la participación de los concursantes inscriptos para esta instancia clasificatoria, la jornada en la plaza del barrio San Gerónimo ofrecerá una cartelera artística complementaria.

El público asistente podrá presenciar las actuaciones del Ballet Municipal Siete Corrientes, las interpretaciones del coro y orquesta Herminio Giménez, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo del conjunto musical Angirú.

Con la premisa de ampliar la cobertura del evento hacia quienes no puedan desplazarse hasta el paseo público, la administración comunal confirmó que la totalidad del espectáculo será transmitido de manera directa a través de las plataformas digitales oficiales de Facebook y YouTube del municipio.

Políticas de descentralización y camino hacia la gran final de octubre

Al fundamentar los objetivos institucionales de la competencia, la funcionaria remarcó que el propósito central es visibilizar el trabajo de las figuras emergentes en los barrios.

"Queremos hacer extensiva la invitación no solo a los familiares de quienes participan, sino también a toda la comunidad ya los turistas. Es una actividad al aire libre, en un espacio público, con entrada libre y gratuita, cuyo objetivo principal es visibilizar el talento que hay en Corrientes, acompañar a los nuevos artistas y acercar nuestra cultura e identidad a cada barrio de manera descentralizada", precisó Anderson.

Asimismo, la titular de la cartera cultural encuadró el certamen como parte de las medidas promovidas por el municipio en el área, al remarcar que "este espacio y este certamen se llevan adelante gracias al apoyo y al acompañamiento de nuestro intendente Claudio Polich, que tiene como uno de sus principales objetivos fomentar políticas públicas culturales que permitan visibilizar el talento y la identidad de nuestros artistas locales".

El esquema del certamen "Jacinto Mamuh" continuará su itinerario por diversas plazas hasta consagrar a los clasificados que disputarán la gran final prevista para el 24 de octubre.