Qué hacer el fin de semana en Corrientes: Peña de la Ciudad, Hanami Fest y deportes

La Municipalidad de Corrientes organizó una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas para este fin de semana en diversos puntos de la capital, todas con acceso libre y gratuito.

La propuesta institucional abarca ferias de artesanos, espectáculos musicales en vivo, actividades vinculadas a la cultura asiática, torneos deportivos de alcance regional, visitas guiadas y la clásica Peña de la Ciudad.

Las acciones comerciales y artesanales funcionarán durante ambas jornadas. La Feria de Artesanos se instalará en la plaza Cabral sobre Junín y San Lorenzo, mientras que a lo largo de todo el fin de semana se desplegará en la avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea en el horario de 10 a 21, ofreciendo un paseo de compras ideal para el público general.

Programación para el sábado: ecoturismo, cultura pop y certámenes en los barrios

La grilla del sábado 8 de agosto comenzará a las 9 con la disputa de la cuarta fecha del Mundialito de Fútbol "Ciudad de Corrientes" en el barrio San Antonio. A las 10 se realizará una caminata guiada por los senderos de la reserva natural municipal Santa Catalina.

Por la tarde, a partir de las 16, el Anfiteatro José Hernández albergará el Hanami Fest, un evento temático dedicado a la cultura japonesa que integrará gastronomía, arte y espectáculos familiares.

En simultáneo, a las 16 darán inicio las clases gratuitas de zumba en la playa Arazaty, las jornadas de recreación en la plaza de los Ex Combatientes del barrio Quintana, los encuentros de Tejo en el parque Cambá Cuá y la segunda fecha del certamen de talentos Jacinto Mamuh en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo.

Para cerrar la tarde, a las 17:30 se concretará el circuito turístico guiado Descubrí Corrientes enfocado en la historia de la Plaza 25 de Mayo y sus edificios emblemáticos.

Propuestas para el domingo: deportes, danza internacional y Peña de la Ciudad

La agenda del domingo 9 se iniciará a las 8 de la mañana en el Club Pingüinos con el desarrollo del XXX Torneo Anual de Taekwon-Do ITF, certamen que convocará a atletas de toda la región.

Desde las 15, Punta San Sebastián recibirá el Torneo "Copa Ñande Ajedrez", mientras que el parque Cambá Cuá será sede del encuentro Hello Hayllu, con la participación especial del bailarín y coreógrafo surcoreano HYAK.

Asimismo, la plaza del barrio Universitario albergará de 15 a 18 una barrileteada familiar por el Mes de la Niñez, acompañada por clases grupales de ritmos.

El cierre del fin de semana estará a cargo de la Peña de la Ciudad, que comenzará a las 17 en la plaza La Tradición con las actuaciones en vivo de Raíz Chamamecera, 9 de Agosto, Identidad Chamamé, Guille Cabral, Maxi Soto y Lucho Ferreti, Héctor y La Consagración y la delegación chaqueña de Los Cunumí, con transmisión en directo por las redes sociales de la Comuna.