La Municipalidad de Corrientes acompañó las celebraciones del Día de la Policía

La Municipalidad de Corrientes acompañó este domingo al gobernador Juan Pablo Valdés durante el acto central por el Día de la Policía, realizado en la Costanera Sur de la capital provincial.

La jornada se desarrolló en la zona de avenida Costanera y Necochea e incluyó el acto protocolar y el tradicional desfile policial, donde distintas áreas y divisiones de la fuerza exhibieron parte de las tareas que realizan diariamente.

Desde la gestión municipal, encabezada por el intendente Claudio Polich, destacaron y agradecieron el trabajo que llevan adelante los agentes policiales en materia de seguridad y bienestar de la comunidad.

Entre las autoridades municipales presentes estuvieron la secretaria General, Florencia Ojeda; el secretario de Hacienda, Jorge Suaid; el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios; el secretario de Salud, Rafael Corona; el secretario de Servicio Jurídico Permanente, Francisco Jaime; el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo; y el secretario de Políticas Institucionales, Héctor Torres, entre otros funcionarios municipales y provinciales.

Por qué se celebra el Día de la Policía

El Día de la Policía de Corrientes se conmemora cada 9 de agosto, fecha en la que fue sancionada la Ley del Personal Policial N.º 2987, en 1971.

La normativa, posteriormente modificada por la Ley N.º 4918, representó un paso importante para la familia policial al establecer herramientas vinculadas con la jerarquización y estabilidad de los efectivos de la fuerza.