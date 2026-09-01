Ñande Huerta: la Municipalidad cerró el ciclo de capacitaciones y entregó semillas

La Municipalidad de Corrientes concretó este martes el cierre del ciclo de capacitaciones del programa “Ñande Huerta”, una iniciativa que brinda formación para la producción de alimentos en huertas familiares.

La última jornada se realizó en la Oficina de Empleo municipal, donde los participantes recibieron capacitación técnica y kits de semillas para comenzar o fortalecer sus propias huertas.

Durante los encuentros, que se desarrollaron a lo largo de dos semanas, se abordaron temas vinculados al manejo de cultivos según la temporada, además de técnicas para prevenir plagas y enfermedades habituales en la producción hortícola urbana.

El subsecretario de Economía Social, Martín Pelozo, explicó que los contenidos de los talleres fueron definidos a partir de las inquietudes de los vecinos que ya cuentan con una huerta o buscan iniciar una.

El programa también llevó las capacitaciones a los cuatro Centros de Integración Comunitaria (CIC) de la ciudad, donde participaron entre 30 y 40 personas en cada espacio.

Desde el Municipio adelantaron que habrá nuevas convocatorias para quienes quieran sumarse. Para obtener información, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Agricultura Periurbana o comunicarse al +54 9 3794 26-5965.

Además, durante septiembre está prevista una charla de Introducción al Mundo de las Orquídeas, cuya fecha y lugar serán comunicados próximamente.