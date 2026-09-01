Municipio y Provincia articulan controles oftalmológicos gratuitos en Corrientes

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, acompañó este martes al ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Miguel Irigoyen, durante el operativo del programa “Ver para Ser Libres”, que por primera vez se desarrolla en la capital correntina.

Desde el lunes 31 de agosto hasta este viernes 4 de septiembre, de 9 a 13, niños, niñas y adolescentes acceden a controles oftalmológicos gratuitos en dos puntos de atención: el Centro de Participación Comunitaria de la Asociación Civil Generar, en Berazategui y Corinto, barrio Irupé; y el Centro Deportivo Municipal Papa Francisco, en Segismundo Klein y C. A. Lara, barrio Dr. Montaña.

Profesionales especializados realizan controles para detectar dificultades visuales y, cuando es necesaria una corrección, se confeccionan y entregan anteojos gratuitos, con la posibilidad de elegir entre distintos marcos disponibles.

Mejorar la calidad de vida

Durante la recorrida, Polich destacó el impacto social de la iniciativa y la importancia del acompañamiento familiar para detectar y atender dificultades visuales desde edades tempranas.

“Es muy importante este tipo de actividades porque es una cuestión social, pero fundamentalmente se relaciona también con la posibilidad de que los padres acompañen a sus hijos a que puedan ver bien y desarrollar una mejor calidad de vida”, señaló.

El intendente remarcó que contar con un diagnóstico y anteojos adecuados favorece una mejor inserción en la escuela, el barrio y las distintas actividades cotidianas.

También valoró la presencia del Estado en los barrios y el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para acercar servicios esenciales a las familias.

Trabajo articulado

Irigoyen explicó que “Ver para Ser Libres” ya recorrió 41 municipios de la provincia y que la llegada a Corrientes Capital representa la tercera etapa del programa.

El ministro destacó que las prestaciones se realizan directamente en los barrios y resaltó la participación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la Municipalidad de Corrientes y el Ministerio de Desarrollo Social provincial, que articula y coordina el operativo.

Además, señaló que la iniciativa responde a la premisa del gobernador Juan Pablo Valdés de trabajar en territorio y acercar soluciones a los vecinos.

Centros de Familia

El operativo cuenta también con la participación del programa Centros de Familia, que durante esta semana desarrolla actividades en ambos puntos de atención.

Los chicos pueden inscribirse para acceder a un voucher destinado a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas. Hasta el momento, son más de 30 las instituciones inscriptas y más de 1.000 los beneficiarios.

Durante su recorrida por el sector, Polich visitó además la delegación municipal del barrio Irupé, donde dialogó con encargados y trabajadores, conoció las actividades que se desarrollan y se interiorizó sobre los servicios que reciben los vecinos de la zona.