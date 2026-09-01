Corrientes: recuperaron un espacio del Parque Mitre que durante años fue ocupado por un kiosco sin permisos

La Municipalidad de Corrientes recuperó un espacio del Parque Mitre que durante años estuvo ocupado por un kiosco sin habilitación. La estructura, ubicada en Rolón y avenida Vera, fue retirada voluntariamente por su propietario tras una resolución judicial.

El puesto estuvo cerrado este año y permaneció abandonado, con permisos vencidos y sin actividad comercial habilitada. Además, según se detalló, el deterioro de la estructura generó reclamos vecinales vinculados con seguridad e higiene.

La recuperación del espacio se concretó luego de un procedimiento que incluyó inspecciones, intimaciones, actuaciones administrativas y la intervención del Juzgado de Faltas N° 1. De acuerdo a lo que explicaron las autoridades, las notificaciones comenzaron en 2023.

Luego, con el paso del tiempo, el kiosco abandonó su función comercial, por lo que la falta de mantenimiento hizo que la estructura provoque riesgos. Del mismo modo, hubo reclamos vecinales por inseguridad ya que el sector era usado como refugio informal por personas en situación de calle.

El proceso y la desocupación

Fue así que, durante la actual gestión de Claudio Polich, el municipio retomó las actuaciones sobre el lugar y avanzó con los procedimientos previstos. El proceso permitió ordenar la situación y recuperar finalmente el espacio público.

De esta manera, las actuaciones comenzaron con una inspección realizada el 14 de mayo, cuando se intimó al responsable a presentar la documentación correspondiente. Ante la falta de permisos, el 21 de mayo se labró un acta de infracción.

Posteriormente, durante una audiencia, el Juzgado de Faltas otorgó una prórroga de 30 días para intentar regularizar la situación. Sin embargo, Planificación Urbana confirmó luego que no existían trámites ni una concesión vigente sobre el espacio.

Con esos antecedentes, la jueza Catalina Giménez dictó el Fallo N° 457/2026 el 3 de agosto y estableció una sanción para la desocupación total del lugar. Tras la resolución, el propietario retiró la estructura por su cuenta y la zona quedó liberada como espacio público en el Parque Mitre, luego de una intervención que cerró un conflicto que se extendió durante años.



