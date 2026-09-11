Mercado de Pulgas en Corrientes: detalles y horario de la primera edición

La Municipalidad de Corrientes realizará este domingo el primer Mercado de Pulgas en el tradicional parque Cambá Cuá. La propuesta se desarrollará de 15 a 21 con la participación de 40 expositores seleccionados.

El evento ofrecerá objetos usados, antiguos y de colección en buenas condiciones para fomentar la reutilización. La iniciativa municipal busca promover la economía circular y generar una alternativa de ingresos.

Economía circular y participación

La convocatoria superó las expectativas iniciales ya que se registraron cerca de 90 personas interesadas en vender artículos en desuso. sin embargo, debido a la capacidad del espacio verde, la organización tuvo que seleccionar 40 vendedores para la primera edición.

Mercedes Mestres, subsecretaria de Políticas Ambientales, destacó que el proyecto busca alargar la vida útil de los productos. En ese sentido, la funcionaria remarcó que esta feria permite comercializar artículos en buen estado y reducir el descarte habitual.



