Preocupación de los vecinos por las posibles inundaciones en la calle 25 de mayo entre España y Jujuy

Los vecinos de la calle 25 de mayo entre Av. España y Jujuy y sus inmediaciones manifestaron su preocupación por "los efectos negativos" que se esperan para octubre y noviembre por el fenómeno meteorológico “El Niño”, que se teme tendrá consecuencias mucho más graves para los vecinos afectados.

Se acompañan fotos donde se ven automóviles cubiertos de agua, en años anteriores, la calle en su proyección y hasta el centro de manzana de mayor nivel cubierto por las aguas.

La preocupación crece entre los vecinos, que han hecho reuniones entre ellos. Tienen la intención de dar el mayor apoyo posible para evitar los mayores daños de las posibles inundaciones, en la medida de sus posibilidades.

Con ese espíritu pretenden entrevistar a las máximas autoridades municipales para buscar las soluciones efectivas que permitan superar los daños de nuevas y más graves inundaciones.