Semana del Chamamé: conocé la agenda completa de actividades gratuitas en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes presentó la Semana del Chamamé, que se desarrollará del 14 al 22 de septiembre en distintos espacios de la ciudad, con una agenda destinada a celebrar, promover y preservar una de las expresiones culturales más representativas de los correntinos.

El viceintendente Ariel Báez y la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacaron que la propuesta reunirá a referentes históricos, investigadores, artistas y nuevas generaciones vinculadas con la música y la danza chamamecera.

Preservar y proyectar

Báez señaló que la agenda forma parte de una política de preservación y promoción de la identidad cultural correntina, con eje en el Día Nacional del Chamamé, que se conmemora cada 19 de septiembre en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola.

“Estas acciones de salvaguardia, preservación, promoción y difusión tienen que ver también con lograr un puente entre generaciones ligadas al chamamé”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de vincular a referentes con trayectoria con quienes comienzan en la música y la danza chamamecera para garantizar la continuidad y proyección del género.

Chamamé e identidad

Anderson destacó el trabajo de la Secretaría de Cultura y Educación en los 16 Centros de Desarrollo Infantil municipales, donde se busca acercar el chamamé a las infancias a través del conocimiento y la experimentación.

“Esta primera etapa tiene como finalidad acercar a nuestras infancias al conocimiento del chamamé y generar sus primeras experiencias, a través de lo sensorial y del contacto con los instrumentos vinculados a esta expresión cultural”, explicó.

La propuesta contempla acordeón, guitarra y danza, con agentes de la Secretaría y elencos estables municipales. Se trata del punto de partida de un programa que continuará y se profundizará durante el año, junto con muestras, exposiciones, clínicas, talleres y otras actividades.

Agenda completa

Todas las propuestas son libres y gratuitas.

Lunes 14

19 hs. – Casa Molinas: “Retratos de Sapukay”, Yilmar Silva.

“Retratos de Sapukay”, Yilmar Silva. 20 hs.: “La herencia sagrada: Del Taita a la consagración del Día del Chamamé”, Coquimarola, Guido Rodríguez y Hermanitas Medina.

Martes 15

19 hs. – Sala Adolfo Mors: “Patrimonio Cultural Inmaterial”, Rossana Romero y Cecilia Ramírez.

“Patrimonio Cultural Inmaterial”, Rossana Romero y Cecilia Ramírez. 19.30 hs.: “Lucero del Chamamé” y “El Cultor del Chamamé”, sobre Salvador Miqueri y Juancito Güenaga, Gabriela Basualdo.

Miércoles 16

19 hs. – Sala Adolfo Mors: “El Chamamé y su resignificación”, Susana y José Piñeiro.

“El Chamamé y su resignificación”, Susana y José Piñeiro. 20 hs.: “Fuelles, canto y gurisas: La revolución de las mujeres en el chamamé”, Verónica Noguera, Silvina Escalante, Vicky Sánchez, Martina Velazco y Rocío Ayelén. Moderan Ana Paula Suárez y Luli Fernández.

Jueves 17

19 hs. – Casa Molinas: “Difusores del chamamé”.

“Difusores del chamamé”. 20 hs.: clase gratuita de Los Hijos de los Barrios sobre la continuidad de la música de Los Hermanos Barrios.

clase gratuita de Los Hijos de los Barrios sobre la continuidad de la música de Los Hermanos Barrios. 22 hs. – El Mariscal, avenida Maipú 2777: Peña Chamamecera con Coquimarola y amigos.

Peña Chamamecera con Coquimarola y amigos. Fundación 1588, Junín y España: Peña Chamamecera gratuita.

Viernes 18

19 a 22 hs. – Predio de la Secretaría de Cultura: encuentro de bailarines.

Sábado 19 – Día Nacional del Chamamé

12 hs. – Fundación 1588: almuerzo peñero, platos típicos y música en vivo.

almuerzo peñero, platos típicos y música en vivo. 18 hs. – Plazoleta Cocomarola: festival homenaje al “Taita” Mario del Tránsito Cocomarola.

Domingo 20

Plaza de la Tradición: Peña de la Ciudad en honor al “Taita”, con artistas invitados y ensamble con “Puente Pexoa”, “Retorno” y “Kilómetro 11”.

Lunes 21

19.30 hs. – Casa Molinas: “Ñande Memoria: el libro que suena”, junto a SADE filial Corrientes, autores y música en vivo de Laureano Ortiz y Ciro Gian.

Martes 22