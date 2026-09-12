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Capital

Semana del Chamamé: conocé la agenda completa de actividades gratuitas en Corrientes

La propuesta se desarrollará en distintos espacios de la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 12:06

La Municipalidad de Corrientes presentó la Semana del Chamamé, que se desarrollará del 14 al 22 de septiembre en distintos espacios de la ciudad, con una agenda destinada a celebrar, promover y preservar una de las expresiones culturales más representativas de los correntinos.

El viceintendente Ariel Báez y la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacaron que la propuesta reunirá a referentes históricos, investigadores, artistas y nuevas generaciones vinculadas con la música y la danza chamamecera.

Preservar y proyectar

Báez señaló que la agenda forma parte de una política de preservación y promoción de la identidad cultural correntina, con eje en el Día Nacional del Chamamé, que se conmemora cada 19 de septiembre en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola.

“Estas acciones de salvaguardia, preservación, promoción y difusión tienen que ver también con lograr un puente entre generaciones ligadas al chamamé”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de vincular a referentes con trayectoria con quienes comienzan en la música y la danza chamamecera para garantizar la continuidad y proyección del género.

Chamamé e identidad

Anderson destacó el trabajo de la Secretaría de Cultura y Educación en los 16 Centros de Desarrollo Infantil municipales, donde se busca acercar el chamamé a las infancias a través del conocimiento y la experimentación.

“Esta primera etapa tiene como finalidad acercar a nuestras infancias al conocimiento del chamamé y generar sus primeras experiencias, a través de lo sensorial y del contacto con los instrumentos vinculados a esta expresión cultural”, explicó.

La propuesta contempla acordeón, guitarra y danza, con agentes de la Secretaría y elencos estables municipales. Se trata del punto de partida de un programa que continuará y se profundizará durante el año, junto con muestras, exposiciones, clínicas, talleres y otras actividades.

Agenda completa

Todas las propuestas son libres y gratuitas.

Lunes 14

  • 19 hs. – Casa Molinas: “Retratos de Sapukay”, Yilmar Silva.
  • 20 hs.: “La herencia sagrada: Del Taita a la consagración del Día del Chamamé”, Coquimarola, Guido Rodríguez y Hermanitas Medina.

Martes 15

  • 19 hs. – Sala Adolfo Mors: “Patrimonio Cultural Inmaterial”, Rossana Romero y Cecilia Ramírez.
  • 19.30 hs.: “Lucero del Chamamé” y “El Cultor del Chamamé”, sobre Salvador Miqueri y Juancito Güenaga, Gabriela Basualdo.

Miércoles 16

  • 19 hs. – Sala Adolfo Mors: “El Chamamé y su resignificación”, Susana y José Piñeiro.
  • 20 hs.: “Fuelles, canto y gurisas: La revolución de las mujeres en el chamamé”, Verónica Noguera, Silvina Escalante, Vicky Sánchez, Martina Velazco y Rocío Ayelén. Moderan Ana Paula Suárez y Luli Fernández.

Jueves 17

  • 19 hs. – Casa Molinas: “Difusores del chamamé”.
  • 20 hs.: clase gratuita de Los Hijos de los Barrios sobre la continuidad de la música de Los Hermanos Barrios.
  • 22 hs. – El Mariscal, avenida Maipú 2777: Peña Chamamecera con Coquimarola y amigos.
  • Fundación 1588, Junín y España: Peña Chamamecera gratuita.

Viernes 18

  • 19 a 22 hs. – Predio de la Secretaría de Cultura: encuentro de bailarines.

Sábado 19 – Día Nacional del Chamamé

  • 12 hs. – Fundación 1588: almuerzo peñero, platos típicos y música en vivo.
  • 18 hs. – Plazoleta Cocomarola: festival homenaje al “Taita” Mario del Tránsito Cocomarola.

Domingo 20

  • Plaza de la Tradición: Peña de la Ciudad en honor al “Taita”, con artistas invitados y ensamble con “Puente Pexoa”, “Retorno” y “Kilómetro 11”.

Lunes 21

  • 19.30 hs. – Casa Molinas: “Ñande Memoria: el libro que suena”, junto a SADE filial Corrientes, autores y música en vivo de Laureano Ortiz y Ciro Gian.

Martes 22

  • 19 hs. – Casa Molinas: “Latidos del alma”.
  • 21 hs. – Escalinatas de la Legislatura provincial: “Mboyeré de Chamamé y Carnaval”, por el Día Nacional del Chamamé y el Día del Comparsero.
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