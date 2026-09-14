Más de 250 vecinos se sumaron al Programa de Recuperación de Veredas en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes registra un avance significativo en la ejecución del Programa de Recuperación de Veredas, una política pública orientada a optimizar la accesibilidad urbana, la seguridad de los peatones y el aspecto estético de los barrios.

Según los datos oficiales emitidos por la gestión comunal, 200 frentistas ejecutaron la reparación de sus frentes por cuenta propia, mientras que otros 55 accedieron al esquema de financiamiento estatal.

La iniciativa municipal recuerda que la construcción y conservación de las aceras es responsabilidad directa del frentista. Sin embargo, para facilitar el desarrollo de las obras, la Comuna dispuso un mecanismo de asistencia económica y técnica orientado a colaborar con los propietarios.

Financiación a través del Fogop y canales de contacto

El financiamiento operativo se articula por medio del Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública Municipal (Fogop). Este sistema permite cubrir el costo total del proyecto mediante una modalidad compartida:

La Municipalidad asume el 50% de la inversión a través del fondo fiduciario.

El 50% restante, correspondiente al propietario frentista, se puede saldar en hasta 18 cuotas .

El programa incluye presupuesto gratuito, asesoramiento técnico y la etapa final de intervención con la colocación de árboles y elementos de ornamentación ambiental.

Para iniciar el trámite o solicitar asesoramiento técnico, la Municipalidad de Corrientes mantiene habilitado el correo electrónico fogopmcc@gmail.com y la línea de WhatsApp 3794-265994.